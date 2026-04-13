13 Aprel 2026 09:13
De Zerbi “Tottenhem”dəki “məyus, amma pozitiv” debütündən danışıb

İngiltərənin “Tottenhem” futbol komandasının yeni baş məşqçisi Roberto De Zerbi Premyer Liqanın 32-ci turunda “Sanderlend”lə matçdakı (0:1) uğursuz debütündən sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis məğlubiyyətə görə üzrxahlıq edib.

“Məğlubiyyətə görə üzr istəyirəm. Futbolçular və bizi tək qoymayan çoxsaylı azarkeşlərimiz üçün üzülürəm. Bu, bizim üçün yaxşı nəticə deyil. Hesab edirəm ki, xüsusilə ilk hissədə yaxşı oynadıq və 2-3 vəziyyətdə qol vura bilərdik. İkinci hissədə isə mövqelərimizi itirdik və bəxtsizlikdən axmaq bir qol buraxdıq”, - deyə De Zerbisöyləyib.

O, komandada çətin anların yaşandığını etiraf etsə də, gələcəyə ümidlə baxdığını bildirib: “Futbolçularla danışmışam, onların əziyyət çəkdiklərini anlayıram. Paltardəyişmə otağında yaxşı insanlar var. Onlara kömək etmək üçün buradayam. Bu məqamdan daha güclü çıxmalı və daha pozitiv olmalıyıq. Kifayət qədər keyfiyyətli heyətimiz var və ilk qələbədən sonra hər şeyin dəyişdiyini görəcəyik”.

Qeyd edək ki, hazırda “Sanderlend” 46 xalla 10-cu, “Tottenhem” isə 30 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnfantino İranı DÇ-2026 oyunlarını ABŞ-də keçirməyə razı salmağa çalışır
09:31
Futbol

İnfantino İranı DÇ-2026 oyunlarını ABŞ-də keçirməyə razı salmağa çalışır

FIFA prezidenti Vaşinqton və Tehran arasındakı gərginliyi futbol vasitəsilə həll etmək niyyətindədir
Qvardiola ”Arsenal“ın başına tumar çəkdi
08:21
Futbol

Qvardiola ”Arsenal“ın başına tumar çəkdi

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi növbəti turdakı rəqibi haqqında yüksək fikirlər səsləndirib
Mark Bernal zədə səbəbindən sıradan çıxa bilər
07:55
Futbol

Mark Bernal zədə səbəbindən sıradan çıxa bilər

Həkimlər yekun qərarı bu gün açıqlayacaqlar
“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”ın oyunundan dərhal sonra atmacalı paylaşım - FOTO
07:40
Futbol

“Fənərbağça”dan “Qalatasaray”ın oyunundan dərhal sonra atmacalı paylaşım - FOTO

“Sarı-lacivərdlilər” çempionluq yarışında xal fərqinin azalmasına reaksiya verib
Xristo Stoiçkov: “İndi oyunçular emblemi öpür, iki gündən sonra isə gedirlər”
07:05
Futbol

Xristo Stoiçkov: “İndi oyunçular emblemi öpür, iki gündən sonra isə gedirlər”

“Barselona”nın əfsanəsi müasir futbolçuları tənqid edib
“Çelsi” son altı oyunda beşinci məğlubiyyətini alıb
06:31
Futbol

“Çelsi” son altı oyunda beşinci məğlubiyyətini alıb

London təmsilçisi bütün turnirlər daxil olmaqla uğursuz seriyasını davam etdirir

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb