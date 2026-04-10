10 Aprel 2026
Xaykin Norveç vətəndaşlığı aldı: DÇ-2026-da iştirakına şans yarandı

10 Aprel 2026 14:25
Xaykin Norveç vətəndaşlığı aldı: DÇ-2026-da iştirakına şans yarandı

“Budyo-Qlimt” futbol klubunun qapıçısı Nikita Xaykin Norveç vətəndaşlığı alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə NRK agentliyi məlumat yayıb.

“Hazırda Nikita Xaykinin Norveç vətəndaşlığı və pasport aldığı xəbəri təsdiqlənib. Bu, rəsmi sənədlərlə təsdiq olundu”, - deyə o bildirib.

Beləliklə, qapıçının artıq Norveçlə yanaşı Rusiya, İsrail və İngiltərə vətəndaşlığı da mövcuddur.

Yeni vətəndaşlıq Nikita Xaykin üçün Norveç millisinin heyətində 2026 Dünya Çempionatında iştirak etmək imkanını artırır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış
15:46
Futbol

Pol Skoulzdan Tomas Tuxelə gənc futbolçu ilə bağlı çağırış

“Mançester Yunayted”in əfsanəsi 16 yaşlı istedadın İngiltərə millisinin əsas ulduzlarından üstün olduğunu bildirib
Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”
15:33
Azərbaycan futbolu

Maksim Medvedev: “PRO kateqoriyası üçün böyük klubda təcrübə keçməyi planlayıram”

Veteran futbolçu Azərbaycanda baş məşqçi fəaliyyətinin çətinliklərinə də toxunub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyunu start götürüb - CANLI
15:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz” oyunu start götürüb - CANLI

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu
15:13
Azərbaycan futbolu

“Səbail”in tərcüməçisi söyüşə görə klubun cərimələnməsinə səbəb oldu

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
Siyasət Əsgərov: “Məqsədimiz dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır”
15:06
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Məqsədimiz dünya çempionatının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaqdır”

O, Andorra ilə səfər oyununun çətin keçəcəyini vurğulayıb
Bastoni “Barselona”ya keçməkdən imtina etdi
14:52
Futbol

Bastoni “Barselona”ya keçməkdən imtina etdi

Futbolçunun bazar dəyəri 70 milyon avro dəyərləndirilir
“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub
14:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub

Onun çarpaz bağ əməliyyatı uğurla başa çatıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib