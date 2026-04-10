Ronaldu: “Min qol vuracağam və hamısının videolu sübutu olacaq” - VİDEO

10 Aprel 2026 12:48
Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunda çıxış edən ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldu karyerası ilə bağlı iddialı açıqlama verib.

41 yaşlı ulduz futbolçu bildirib ki, məqsədi 1000 qol vurmaqdır, lakin bunu xüsusi fərqlə etmək istəyir.

“Bütün qollarım videodadır, mənim sübutlarım var. Əfsanələrə hörmət edirəm, amma mənim sübutlarım olacaq", - deyə portuqaliyalı ulduz vurğulayıb.

Ronaldu əlavə edib ki, onun bütün qolları video şəklində qeydə alınıb və bu, onun üçün önəmli məqamdır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avstraliya futbol çempionatının oyunlarında anşlaq - İdman.Biz-in əməkdaşı AVSTRALİYADAN YAZIR - FOTO
14:10
Futbol

Avstraliya futbol çempionatının oyunlarında anşlaq - İdman.Biz-in əməkdaşı AVSTRALİYADAN YAZIR - FOTO

AFL mövsümündə rekord maraq, saatlar içində satılan biletlər və hər həftə minlərlə azarkeş axını
“Arsenal” iki gənc ulduzunun qiymətini müəyyənləşdirdi
13:59
Futbol

“Arsenal” iki gənc ulduzunun qiymətini müəyyənləşdirdi

Maylz Luis-Skelli və İtan Nvaneri üçün 100 milyon funt sterlinq tələb olunur
Elgiz Kərəmli: “Səbail” liqada məğlub edə bilmədiyimiz yeganə komanda idi”
13:43
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Səbail” liqada məğlub edə bilmədiyimiz yeganə komanda idi”

“Şəfa”nın baş məşqçisi oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
Okan Burukun açıqlamasından sonra klub hərəkətə keçib
13:29
Futbol

Okan Burukun açıqlamasından sonra klub hərəkətə keçib

“Qalatasaray”da heyətin sızdırılması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb
Roberto Olabe: “Biz hər gün qələbə qazanmaq üçün hazırlaşırıq” - MÜSAHİBƏ
13:14
Azərbaycan futbolu

Roberto Olabe: “Biz hər gün qələbə qazanmaq üçün hazırlaşırıq” - MÜSAHİBƏ

“Turan Tovuz”un ispaniyalı yarımmüdafiəçisi ev oyunlarının daha asan olduğunu bildirib
Futbol millimizin məşqçi Norveç klubundakı təcrübəsindən danışdı - FOTO
12:37
Azərbaycan futbolu

Futbol millimizin məşqçi Norveç klubundakı təcrübəsindən danışdı - FOTO

Elnur Çovdarov Norveçdə Azərbaycan klublarını, xüsusilə “Qarabağ”ı tanıdıqlarını bildirib

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib