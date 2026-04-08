“Sabah”ın forvardı: “Qələbəyə layiq idik”

8 Aprel 2026 16:30
“Sabah”ın hücumçusu Coy-Lens Mikels Misli Premyer Liqasının 26-cı turunda “Araz-Naxçıvan” üzərində qazanılan 4:2 hesablı qələbəsini şərh edib.

Almaniyalı futbolçu komandasının səfər görüşündəki uğurlu nəticə barədə bunları deyib.

“Çətin oyun alındı. Rəqibimiz də yaxşı futbol oynadı. “Araz-Naxçıvan” həqiqətən yaxşı komandadır. Amma bilirdik ki, topu özümüzdə saxlasaq, oyuna nəzarət edə bilərik. Rəqiblərimiz iki dəfə üstünlüyü ələ keçirdikdən sonra belə, oyuna nəzarət etdik. Bu vacib məqam idi. Təbii ki, bunun qarşılığını aldıq. Valdas Dambrauskas həmişə bizə səbirli olmağımızı bildirir, deyir ki, qollar gələcək. Bu dəfə də belə oldu. Qələbəyə layiq idik”, - deyə o, sportal.az-a açıqlamasında bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”da baxışda olan nigeriyalı futbolçular geri qayıdırlar
15:10
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”da baxışda olan nigeriyalı futbolçular geri qayıdırlar

Məşqçilər korpusu martda kollektivə qoşulan oyunçuları baxışdan keçirib
“Bavariya” azarkeşləri sevimli komandalarına dəstək olmaq üçün təyyarəni icarəyə götürdülər - VİDEO
14:58
Futbol

“Bavariya” azarkeşləri sevimli komandalarına dəstək olmaq üçün təyyarəni icarəyə götürdülər - VİDEO

Almaniyalı azarkeşlər komandalarını tək qoymamaq üçün unikal yola əl atıblar
“Şamaxı”nın futbolçusu: “11 nəfərlə qalsaydıq, “Zirə”ni məğlub edə bilərdik”
14:15
Futbol

“Şamaxı”nın futbolçusu: “11 nəfərlə qalsaydıq, “Zirə”ni məğlub edə bilərdik”

Dieqo Balau bildirib ki, boşluq tapan kimi oradan hücum edirik
“Qarabağ” rəhbərliyindən vacib qərarlar: Növbəti mövsümün planı açıqlandı - FOTO
14:01
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” rəhbərliyindən vacib qərarlar: Növbəti mövsümün planı açıqlandı - FOTO

Cari mövsümün nəticələri və gələcək planlar müzakirə olunub
Patris Evra: “Tevezə zəng edib dedim ki, səni öldürəcəyəm, ayaqlarını sındıracağam”
13:48
Futbol

Patris Evra: “Tevezə zəng edib dedim ki, səni öldürəcəyəm, ayaqlarını sındıracağam”

Sabiq futbolçu özünü aldadılmış hiss edib
Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ
13:34
Futbol

Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ

“Köhlən atlar”ın hücumçusu Azərbaycan çempionatının inkişaf səviyəsindən danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq