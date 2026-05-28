28 May 2026
AZ

“İmişli” PFK futbol veteranlarını bayram münasibətilə sevindirib - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
28 May 2026 20:16
100
“İmişli” PFK futbol veteranlarını bayram münasibətilə sevindirib

“İmişli” PFK-nın təşəbbüsü ilə Azərbaycan futbolunun inkişafında böyük xidmətləri olmuş, hazırda da futbol fəaliyyətində olan və ya təqaüddə olan 40 veteran futbolçuya Qurban bayramı münasibətilə sovqat təqdim edilib.

Təşəbbüsün əsas məqsədi bayram günündə futbol veteranlarını yad etmək, onların Azərbaycan futbolunun inkişafındakı əməklərini dəyərləndirmək, eyni zamanda Qurban bayramının müqəddəs məramına uyğun olaraq sosial məsuliyyət çərçivəsində aztəminatlı veteran futbolçulara da dəstək göstərmək olub.

“Neftçi” bazasında baş tutan görüşdə “İmişli” PFK-nın vitse-prezidenti Şirin İbrahimova, klubun meneceri İlkin Əhmədov və mətbuat katibi Leyla Behbudlu iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən klub nümayəndələri “İmişli” PFK-nın prezidenti Kamran Eyyubovun bayram təbriklərini və xoş arzularını veteran futbolçulara çatdırıblar.

Futbol Veteranları İttifaqının sədri Oqtay Abdullayev də çıxışında Premyer Liqa klubları arasında belə bir təşəbbüslə ilk dəfə məhz “İmişli” PFK-nın çıxış etdiyini vurğulayıb. O, bu addımı yüksək qiymətləndirərək klub rəhbərliyinə təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirib.

Öz növbəsində Azərbaycan futbolunun inkişafında mühüm rol oynamış veteran futbolçular da göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkür edərək, “İmişli” PFK-nın gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Futbol
Veteranları İttifaqının sədri tərəfindən klub nümayəndələrinə simvolik hədiyyələr və forma təqdim olunub.

Tədbirin sonunda veteran futbolçularla xatirə şəkli çəkdirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Premyer Liqada yer uğrunda pley-off: “Qəbələ” - “Mingəçevir” matçında ikinci hissədir
19:43
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqada yer uğrunda pley-off: “Qəbələ” - “Mingəçevir” matçında ikinci hissədir - CANLI

Oyunu Tural Qurbanov idarə edir
Minifutbol millisinin üzvü: “İlk görüş olduğu üçün ağır alındı” - VİDEO
19:00
Futbol

Minifutbol millisinin üzvü: “İlk görüş olduğu üçün ağır alındı” - VİDEO

İsa Atayev komandamızın qələbəsini şərh edib
Minifutbol millimizin baş məşqçisi: “Oyun çətin alındı, rəqibin yaxşı kollektivi var” - VİDEO
17:32
Futbol

Minifutbol millimizin baş məşqçisi: “Oyun çətin alındı, rəqibin yaxşı kollektivi var” - VİDEO

Azərbaycan yığması qitə birinciliyindəki ilk oyununda Avstriyanı üstələyib
Millimiz Avropa çempionatına qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB + VİDEO
16:43
Futbol

Millimiz Avropa çempionatına qələbə ilə başladı - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan yığması Avstriyanı İsa Atayevin qolu ilə məğlub edib
Bəhlul Mustafazadə Çinə niyə gedib? - Atası AÇIQLADI
16:21
Azərbaycan futbolu

Bəhlul Mustafazadə Çinə niyə gedib? - Atası AÇIQLADI

Onun “Qarabağ”la müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
“Sabah” Pavol Şafrankoya “yaxşı yol” deyib
15:34
Azərbaycan çempionatı

“Sabah” Pavol Şafrankoya “yaxşı yol” deyib

Slovakiyalı hücumçunun mövsümün sonunda başa çatan müqaviləsi yenilənməyib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb