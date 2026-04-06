6 Aprel 2026
Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Andorra ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

6 Aprel 2026 14:19
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi aprelin 7-də İspaniyada təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov 23 oyunçuya dəvət göndərib.

Komanda dünya çempionatının seçmə mərhələsində Andorra yığması ilə aprelin 14-də səfərdə, 18-də isə evdə qarşılaşacaq.

Milliyə dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

N. AD/SOYAD KLUB
1 Aytac Şərifova Yüksekova (Türkiyə)
2 Nərgiz Əliyeva Giresun Sanayispor (Türkiyə)
3 Günay İsmayılova Neftçi
4 Nigar Mirzəliyeva Hamburq (Almaniya)
5 Jalə Məhsimova Yüksekova (Türkiyə)
6 Yeliz Açar Beşiktaş (Türkiyə)
7 Alina Nəhmədova Partizan (Serbiya)
8 Aysun Muradova Haymana (Türkiyə)
9 Kamilla Məmmədova Dirçəliş
10 Nərgiz Hacıyeva Şəfa
11 Aydan Həsənova Neftçi
12 Milana Rəhimova Lyuboten (Şimali Makedoniya)
13 Diana Məmmədova Rubin Kazan (Rusiya)
14 Röya Əliyeva Neftçi
15 Sona Rəhimova Neftçi
16 Fidan Cəfərova Hakkarigücü (Türkiyə)
17 Manə Mollayeva Neftçi
18 Vüsalə Seyfəddinova Neftçi
19 Coşqunə Əliyeva Gaziantep Safir (Türkiyə)
20 Esra Manya Beşiktaş (Türkiyə)
21 Peritan Bozdağ Fənərbağça (Türkiyə)
22 Sevinc Cəfərzadə Yüksekova (Türkiyə)
23 Kristina Bakarandze Nike Lusso (Gürcüstan)
