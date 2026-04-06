Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Andorra ilə oyun üçün heyəti açıqlanıb

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi aprelin 7-də İspaniyada təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov 23 oyunçuya dəvət göndərib.
Komanda dünya çempionatının seçmə mərhələsində Andorra yığması ilə aprelin 14-də səfərdə, 18-də isə evdə qarşılaşacaq.
Milliyə dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|N.
|AD/SOYAD
|KLUB
|1
|Aytac Şərifova
|Yüksekova (Türkiyə)
|2
|Nərgiz Əliyeva
|Giresun Sanayispor (Türkiyə)
|3
|Günay İsmayılova
|Neftçi
|4
|Nigar Mirzəliyeva
|Hamburq (Almaniya)
|5
|Jalə Məhsimova
|Yüksekova (Türkiyə)
|6
|Yeliz Açar
|Beşiktaş (Türkiyə)
|7
|Alina Nəhmədova
|Partizan (Serbiya)
|8
|Aysun Muradova
|Haymana (Türkiyə)
|9
|Kamilla Məmmədova
|Dirçəliş
|10
|Nərgiz Hacıyeva
|Şəfa
|11
|Aydan Həsənova
|Neftçi
|12
|Milana Rəhimova
|Lyuboten (Şimali Makedoniya)
|13
|Diana Məmmədova
|Rubin Kazan (Rusiya)
|14
|Röya Əliyeva
|Neftçi
|15
|Sona Rəhimova
|Neftçi
|16
|Fidan Cəfərova
|Hakkarigücü (Türkiyə)
|17
|Manə Mollayeva
|Neftçi
|18
|Vüsalə Seyfəddinova
|Neftçi
|19
|Coşqunə Əliyeva
|Gaziantep Safir (Türkiyə)
|20
|Esra Manya
|Beşiktaş (Türkiyə)
|21
|Peritan Bozdağ
|Fənərbağça (Türkiyə)
|22
|Sevinc Cəfərzadə
|Yüksekova (Türkiyə)
|23
|Kristina Bakarandze
|Nike Lusso (Gürcüstan)