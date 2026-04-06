Murad Məmmədov: “Neftçi” avrokuboklarda iştirak hüququ qazanacaq”

“İnanıram ki, hər oyunda bu cür çıxışımızı davam etdirə bilsək, mövsümün sonunda “Neftçi” avrokuboklarda iştirak hüququ qazanacaq”.
Bu sözləri “Neftçi”nin futbolçusu Murad Məmmədov deyib.
Yarımmüdafiəçi “Sumqayıt” üzərində qazanılan qələbəni (3:1) də dəyərləndirib.
“Gərgin və maraqlı oyun keçdi. Rəqib də yaxşı müqavimət göstərdi, amma düşünürəm ki, meydanda daha istəkli və daha hazırlıqlı tərəf biz idik. 3 xala layiq idik və sonda bunu təmin etdik. Qələbə qazanmaq həm komanda daxilində inamı artırır, həm də azarkeşlərimiz üçün sevindirici olur. Hər oyuna xüsusi motivasiya ilə hazırlaşırıq və bu yanaşmanı davam etdirmək niyyətindəyik. “Sumqayıt” üzərində qazandığımız bu qələbə qarşıdakı tur üçün bizə əlavə motivasiya verəcək. Məqsədimiz uğurlu seriyanı davam etdirərək turnir cədvəlində daha yüksək pillələrə qalxmaqdır”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında bildirib.