Kaxaber Tsxadadze: “Azarkeşlərlə görüşüb onlardan xahiş etdim”

5 Aprel 2026 22:03
“Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze Misli Premyer Liqasının 26-cı turu çərçivəsində “Kəpəz”lə keçirilən matçdan sonra mətbuat konfransı keçirib. Təcrübəli mütəxəssis qazanılan vacib üç xaldan razılığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tsxadadze ilk dəqiqələrdən gərginlik hiss olunsa da, fasilədən sonra daha yaxşı oynadıqlarını bildirib.

“Futbolçularıma dedim ki, siz daha yaxşı çıxış edə bilərsiz, sadəcə özünüzə inanmalısınız. Bizim üçün hər oyun final kimidir”, - deyə baş məşqçi söyləyib.

Son vaxtlar mətbuatda yayılan istefa xəbərlərinə və azarkeşlərin etirazına toxunan gürcüstanlı məşqçi bu gərgin periodu necə keçirdiyini açıqlayıb:

“Komanda uduzanda məşqçi günahkar olur, bu bizim işimizdir. Azarkeşlərlə görüşüb onlardan xahiş etdim ki, istefa şüarları səsləndirməsinlər. Çünki futbolçular məşqçinin gedib-qalacağını oxuyanda komanda daxilində atmosfer korlanır. Mənim taleyimə rəhbərlik qərar verir. Klubun direktoru Səbuhi Səfiyarlının futbolçularla görüşü komandaya müsbət təsir göstərdi”.

Tsxadadze Azərbaycan milli komandasının “FIFA Series 2026” beynəlxalq turnirindəki çempionluğuna da münasibət bildirib. O, Ayxan Abbasovun rəhbərliyi altında qazanılan bu uğurun psixoloji baxımdan çox vacib olduğunu vurğulayıb:

“Tam səmimi qəlbdən komandanı təbrik edirəm. Uşaqlar çox çalışdılar. Bu, Azərbaycanın milli komandasıdır, rəqibləri bölmək və ya qələbəni kiçiltmək olmaz. Hamı bu komandaya azarkeşlik etməlidir”.

