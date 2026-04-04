Azərbaycan U-19 millisinin seçmə mərhələ üçün heyəti açıqlanıb

4 Aprel 2026 16:28
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu üçün heyəti və oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən aprelin 9-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

Millimiz B Liqasının altıncı qrupunda Xorvatiya, Çexiya və Gürcüstanla qarşılaşacaq. Bu qrupun oyunları aprelin 11-dən 17-dək Xorvatiyada keçiriləcək.

Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu komanda aprelin 11-də meydan sahibləri, 14-də Çexiya, 17-də isə Gürcüstan yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

Nr. Adı / Soyadı Klub
1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa
2 Firuzə Bayramova Dirçəliş
3 Vahidə Əlipaşayeva Dirçəliş
4 Mədinə Curuqova Neftçi
5 Arzu Cəfərova Şəfa
6 Səma Əsədova Sabah
7 Yelizaveta Vaysman Şəfa
8 Ülviyyə İslamova Baku Juniors
9 Pərişan Abdullayeva Liman
10 Xanım Əsədova Neftçi
11 Aygün Novruzova Sabah
12 Aysu Əsədova Sabah
13 Ayan Abdiyeva Liman
14 Mədinə Qədiməliyeva Şəfa
15 Məsumə Nəzərli Neftçi
16 Ayşən Salamzadə Neftçi
17 Arzu Ağaliyeva Şəfa
18 Bədriyyə Mavludova Şəfa

