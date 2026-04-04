Azərbaycanlı deputat futbol matçında ağır zədələndi - VİDEO

Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunan Türk Dünyası Parlamentlərarası beynəlxalq futbol turnirinin final oyunu baş tutub.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada Azərbaycan və Türkiyə komandaları üz-üzə gəlib.
Görüş Türkiyə millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qalib komandanın heyətində qolları 14-cü dəqiqədə Fatih Şahin, 26-cı dəqiqədə Oktay Çanak və 60+2-ci dəqiqəsində Türkiyənin gənclər və idman naziri Osman Bak vurub.
Azərbaycan yığmasının yeganə qoluna isə 49-cu dəqiqədə Fərid Məmmədquluzadə imza atıb.
Bu nəticə ilə Azərbaycan turniri ikinci pillədə başa vurub, Qırğızıstan isə üçüncü yeri tutub.
Qeyd edək ki, yığmamız daha əvvəl Qırğızıstana 1:2 hesabı ilə uduzmuş, Şimali Kipr üzərində isə 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.
Görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri də azərbaycanlı deputatın zədələnməsi olub. Belə ki, qarşılaşmanın 20-ci dəqiqəsində Azərbaycan komandasının üzvü Kamran Bayramov ciddi xəsarət alaraq, tibbi yardım göstərildikdən sonra meydanı tərk etməyə məcbur qalıb.