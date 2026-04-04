6 Aprel 2026
“Zirə” Azərbaycan Kubokunda 25-ci qələbəsini əldə edib

4 Aprel 2026 14:50
"Zirə" Azərbaycan Kubokunda 25-ci qələbəsini əldə edib

Azərbaycan Kubokunun 1/2 final mərhələsinin ilk oyunu “Zirə” üçün əlamətdar olub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, səfərdə “Turan Tovuz”a 2:0 hesabı ilə qalib gələn Bakı klubu turnirdə 25-ci qələbəsini qazanıb.

Paytaxt təmsilçisi kubokdakı 43-cü qarşılaşmada “25”ə çatıb. “Zirə” keçirdiyi matçların 58,14 faizində qalib gəlib. Evdə 13 dəfə qələbə qazanan komanda səfərdə 12-ci dəfə sevinib. Bununla da “Zirə” Azərbaycan kubokunun tarixində 25 və daha çox görüşdə qalib gələn 9-cu komanda olub.

Qeyd edək ki, “qartallar” kubokda ilk qələbəsini 2015/2016 mövsümünün 1/8 finalında - 2015-ci il dekabrın 2-də AZAL-a qarşı səfər görüşündə əldə edib - 2:1.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək