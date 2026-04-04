Kadi Borqes: “Sabah”la cavab oyununda sadəcə əylənəcəyik”

“Səfər matçında biz heç nəyi dəyişməyəcəyik. Daha çox əylənməyə baxacağıq”.
Bu sözləri “Qarabağ”ın braziliyalı futbolçusu Kadi Borqes deyib.
30 yaşlı yarımmüdafiəçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda “Sabah”la 2:2 hesablı heç-heçə barədə fikirlərini bildirib.
“Biz bilirik ki, “Sabah”a qarşı oynamaq çətindir. Onların yaxşı heyəti, sistemi var, düşünürəm ki, bu gün yaxşı oynadıq. Bir neçə şansı qaçırdım, yenə də yaxşı oyun keçirdik. Cavab görüşümüz olacaq, ona hazırlaşmalıyıq”, - deyə o, teleqraf.az-a açıqlamasında deyib.
O, görüşün 64-cü dəqiqəsində komanda yoldaşı Kevin Medinanın kobud davranışından sonra rəqibin penalti qazandığı epizoda isə belə münasibət bildirib:
“Bu futboldur. Qərarı hakim verir. Bizim əlimizdən bir şey gəlmir”.
Kadi aprelin 22-də baş tutacaq cavab qarşılaşması ilə bağlı fikirlərini də bölüşüb:
“Meydanda yenidən 11-ə qarşı 11 olacağıq. Dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Eyni məşqləri edəcəyik. “Qarabağ” - “Sabah” görüşləri maraqlı keçir. Çempionat belə görüşləri tələb edir. Liqada belə görüşlərin olması futbolçular və klublar üçün önəmlidir. İnkişaf, hazırlıq və s. üçün”.