İspaniya La Liqası: Çempionlar Liqasının duelindən əvvəl “Atletiko” - “Barselona” qarşıdurması - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Beynəlxalq fasilədən sonra İspaniya çempionatı mövsümün ən sıx mərhələlərindən birinə qayıdır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 30-cu turun özü artıq “Rayo Valyekano”nun “Elçe” üzərində 1:0 hesablı qələbəsi ilə başlayıb.
Həftəsonunun mərkəzi oyunlarına “Barselona” 29 oyundan sonra 73 xalla lider kimi çıxır, “Real Madrid” 69 xalla ikinci, “Vilyarreal” 58 xalla üçüncü, “Atletiko Madrid” isə cəmi bir xal geridə qalır. Daha aşağıda 44 xalla “Betis” və 41 xalla “Selta” yer alır, beləliklə, hazırda diqqət iki istiqamətə yönəlib: çempionluq yarışı və avrokuboklar uğrunda mübarizə.
“Atletiko Madrid” – “Barselona” (4 aprel)
Turun əsas oyunu Madriddə keçiriləcək, burada “Atletiko” “Barselona”nı qəbul edəcək. Bu, son on gün ərzində komandalar arasında baş tutacaq üç oyundan birincisidir. Artıq 8 apreldə komandalar yenidən Barselonada Çempionlar Liqasının 1/4 finalının ilk oyununda üz-üzə gələcək, 14 apreldə isə “Metropolitano” stadionunda cavab görüşündə qarşılaşacaqlar. Katalonlar üçün bu görüş çempionluq mübarizəsində birbaşa əhəmiyyət daşıyır, madridlilər üçün isə bu, yalnız liderə zərbə vurmaq deyil, həm də hazırda “Vilyarreal”ın önündə olduğu üçün üçüncü pillə uğrunda mübarizəyə qayıtmaq şansıdır.
Cari mövsümdə rəqiblər artıq üç dəfə qarşılaşıblar. Birinci dövrədə La Liqada “Barselona” evdə 3:1 qalib gəlib. Daha sonra Kral Kubokunda qarşılaşma baş tutub: yarımfinalın ilk oyununda “Atletiko” Madriddə katalonları 4:0 məğlub edib, cavab oyununda isə 0:3 hesabı ilə uduzub, lakin ümumi 4:3 hesabı ilə finala yüksəlib. Məhz buna görə də bu görüş təkcə turnir cədvəli baxımından deyil, həm də mövsümün böyük hekayəsinin davamı kimi görünür.
Fasilədən sonra ev sahiblərinin həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Komanda son vaxtlar La Liqada “Real Sosyedad” və “Xetafe” üzərində ev qələbələrindən sonra oyuna çıxır, lakin bu qarşılaşmada cəzalı Jonni Kardoso və Markos Lyorente meydanda olmayacaqlar.
“Barselona”da isə vəziyyət fərqlidir: Hansi Flikin komandası Madrid səfəri öncəsi son məşqini keçirib, zədədən sonra Alejandro Balde və Jül Kunde heyətə qayıtmağa yaxınlaşıb. Bu, lider üçün xüsusilə vacibdir, çünki qarşıda yalnız çempionat oyunu deyil, həm də eyni rəqiblə Çempionlar Liqasının 1/4 final seriyası var.
“Malyorka” – “Real Madrid” (4 aprel)
Turun digər əsas oyunu “Son Mois” stadionunda keçiriləcək, burada “Malorka” “Real Madrid”i qəbul edəcək. Birinci dövrədə madridlilər evdə 2:1 qalib gəliblər: Vedat Muriqinin qoluna Arda Gülər və Vinisius Junior fasilədən əvvəl vurduqları dəqiq zərbələrlə cavab veriblər. İndi isə “Real” üçün yeni qələbənin dəyəri daha da yüksəkdir, çünki səfərdə hər hansı büdrəmə “Barselona” ilə mübarizəni ciddi şəkildə çətinləşdirə bilər.
Alvaro Arbeloanın komandası beynəlxalq fasilədən səhvsiz qayıdır. Madridlilər bütün turnirlərdə ardıcıl beş qələbə seriyasına malikdir və bu mövsüm səfərdə ən çox xal toplayan komandalar sırasındadır. Bununla belə, heyətdə problemlər də var: Federiko Valverde cəzalıdır, Tibo Kurtua, Ferlan Mendi və Rodriqo zədəlidir, lakin Eder Militao artıq bərpa olunaraq heyətə qayıdıb. Bu isə çox sıx keçəcək aprel ayı fonunda xüsusilə vacibdir, çünki madridliləri qarşıda “Bavariya”ya qarşı Çempionlar Liqasının 1/4 finalı gözləyir.
“Malorka”nın vəziyyəti isə daha gərgindir. Komanda 28 xalla 18-ci yerdədir və aşağı liqaya düşmə zonasındadır. “Real”la ev oyunu onlar üçün xalların qızıl dəyərində olduğu qarşılaşmalardan biridir. Bu, Martın Demichelisin rəhbərliyi ilə onların dördüncü oyunu olacaq, o, ilk üç matçda 4 xal toplayıb. Ev sahiblərinin əsas silahı isə artıq La Liqada 18 qolu olan Vedat Muriqidir. Məhz onun məhsuldarlığı “Malorka”ya belə güclü rəqib qarşısında xal qazanmaq ümidi verir.
30-cu turun digər oyunları:
3 aprel
“Rayo Valyekano” – “Elçe” 1:0
4 aprel
“Real Sosyedad” – “Levante”
“Betis” – “Espanyol”
5 aprel
“Xetafe” – “Atletik”
“Valensiya” – “Selta”
“Real Oviedo” – “Sevilya”
“Deportivo Alaves” – “Osasuna”
6 aprel
“Jirona” – “Vilyarreal”
La Liqa turnir cədvəlində komandlar və topladığı xallar (30-cu turun ilk oyundan sonra):
“Barselona” – 73
“Real Madrid” – 69
“Vilyarreal” – 58
“Atletiko Madrid” – 57
“Betis” – 44
“Selta” – 41
“Real Sosyedad” – 38
“Xetafe” – 38
“Atletik” – 38
“Osasuna” – 37
“Espanyol” – 37
“Rayo Valyekano” – 35
“Valensiya” – 35
“Jirona” – 34
“Sevilya” – 31
“Deportivo Alaves” – 31
“Elçe” – 29
“Malorka” – 28
“Levante” – 26
“Real Oviedo” – 21