6 Aprel 2026
İtaliya A Seriyası: “İnter” və “Milan” onları təqib edən rəqiblərinə qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

4 Aprel 2026 16:00
İtaliya Seriya A-sı həlledici mərhələyə daxil olur və 31-ci tur mövsümün son hissəsində ən vacib turlardan birinə çevrilə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Milan təmsilçisi “İnter” 30 turdan sonra 69 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir, əsas izləyicisi “Milan” isə ondan 6 xal geri qalır.

Eyni zamanda “Napoli” 62 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb, daha sonra 57 xalla “Komo”, həmçinin hərəyə 54 xalı olan “Yuventus” və “Roma” gəlir. Buna görə də turun iki əsas oyunu həm çempionluq mübarizəsinə, həm də Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda yarışa birbaşa təsir edir.

“İnter” – “Roma” (5 aprel)

Turun əsas oyunlarından biri Milanda keçiriləcək, burada lider “İnter” “Roma”nı qəbul edəcək. Meydan sahibləri üçün bu, ən yaxın rəqiblərlə fərqi qorumaq, hətta artırmaq imkanıdır. Romalılar üçün isə həm Çempionlar Liqası zonasından uzaq düşməmək, həm də çempionluq uğrunda mübarizədə favoritə zərbə vurmaq şansıdır.

Cari mövsümdə komandalar artıq bir dəfə qarşılaşıblar və ilk dövrədə “İnter” Romada 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yeganə qolu Bonni vurub.

“İnter” bu matça tam rahat durumda gəlmir. Komanda çempionatda son iki oyunda heç-heçə edib və bununla da “Milan” və “Napoli”yə fərqi bir qədər azaltmağa imkan verib. Bundan əlavə, Yann Bissek zədələnib, Lautaro Martines isə zədədən sonra bərpa olunur və qayıdışa yaxındır.

“Roma”da vəziyyət daha çətindir. Komanda son turlarda xal itkiləri yaşayıb və Milana səfərə bir sıra itkilərlə yollanır. Hücum xəttində bir neçə əsas futbolçunun olmaması gözlənilir, bu da yükün qalan oyunçuların üzərinə düşəcəyi deməkdir.

“Napoli” – “Milan” (6 aprel)

Turun digər mərkəzi oyunu Dieqo Armando Maradona adına stadionda keçiriləcək, burada çempionatın ikinci və üçüncü komandaları üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma çempionluq yarışına birbaşa təsir edə bilər: qalib “İnter”i yaxalamaq şansını qoruyacaq, məğlub olan isə geri qalmaq riski ilə üzləşəcək.

Cari mövsümdə “Napoli” və “Milan” artıq iki dəfə qarşılaşıb. Seriya A-nın ilk dövrəsində “Milan” evdə 2:1 qalib gəlib, daha sonra isə “Napoli” İtaliya Superkubokunda 2:0 hesabı ilə revanş alıb. Beləliklə, qarşıdakı oyun onların mövsümdəki üçüncü dueli olacaq.

Forma baxımından “Napoli” oyuna inamlı gəlir. Komanda çempionatda qələbə seriyası əldə edib və fasilədən demək olar ki, optimal heyətlə qayıdır, çünki bütün futbolçular millilərdən geri dönərək ümumi qrupda məşq edir.

“Milan”da vəziyyət daha qeyri-sabitdir. Komanda qələbələrlə xal itkilərini növbələşdirir. Bununla belə, liderdən fərq hələ böyük deyil və uğurlu nəticələr fonunda intriqa daha da kəskinləşə bilər.

31-ci turun digər oyunları:

4 aprel

“Sassuolo” – “Kalyari”
“Verona” – “Fiorentina”
“Latsio” – “Parma”

5 aprel
“Kremoneze” – “Bolonya”
“Piza” – “Torino”

6 aprel
“Leççe” – “Atalanta”
“Udineze” – “Komo”
“Yuventus” – “Cenoa”

Seriya A turnir cədvəli (31-ci tur öncəsi):
“İnter” – 69
“Milan” – 63
“Napoli” – 62
“Komo” – 57
“Yuventus” – 54
“Roma” – 54
“Atalanta” – 50
“Latsio” – 43
“Bolonya” – 42
“Sassuolo” – 39
“Udineze” – 39
“Parma” – 34
“Cenoa” – 33
“Torino” – 33
“Kalyari” – 30
“Fiorentina” – 29
“Kremoneze” – 27
“Leççe” – 27
“Verona” – 18

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
