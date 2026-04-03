“Sabah” paylaşımında “Qarabağ”a söz atıb? - VİDEO

“Sabah” Futbol Klubu bu axşam keçiriləcək “Qarabağ” ilə qarşılaşma öncəsi sosial şəbəkə hesabında diqqətçəkən paylaşım edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeşlər bu paylaşımı “Qarabağ”a atmaca kimi qəbul ediblər.
Böyük maraq doğuran Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal görüşü “Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu”nda baş tutacaq. Futbol azarkeşlərini gərgin və həyəcanlı bir duel gözləyir.
Matç saat 20:00-da start götürəcək.
Yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları isə aprelin 21-22-də oynanılacaq.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” “Sabah” ilə keçiriləcək ev oyununda komandanı dəstəkləmək istəyən xanımların və 15 yaşadək uşaqların valideynləri ilə birlikdə stadiona girişini sərbəst edib.