“Qarabağ” - “Sabah” oyununu stadiondan pulsuz izləmə imkanı - ŞƏRTLƏR

“Qarabağ” klubu azarkeşlər üçün örnək addım atıb.
İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Kubokunun yarımfinal turu çərçivəsində “Sabah” ilə keçiriləcək ev oyununda komandanı dəstəkləmək istəyən 15 yaşadək uşaqlar valideynləri ilə birlikdə stadiona sərbəst daxil ola biləcəklər.
Eyni zamanda, xanım azarkeşlər üçün giriş tamamilə pulsuz olacaq. Biletləri isə oyun günü kassalardan əldə etmək mümkün olacaq.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” - “Sabah” matçı aprelin 3-ü saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.