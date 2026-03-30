30 Mart 2026
30 Mart 2026 09:39
Azərbaycanın futbol üzrə U-17 millisi Malta yığması ilə qarşılaşacaq

Bu gün 17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda növbəti oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Malta yığması ilə üz-üzə gələcək.

Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, B liqasının ikinci qrupunda yer alan U-17 iki xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Milli daha əvvəl Bolqarıstan (1:1) və Litva (0:0) ilə heç-heçə edib.

İdman.Biz
