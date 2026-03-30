Nasir Nəsirli: “Uşaqlardan nəticə tələb etmək doğru deyil” - MÜSAHİBƏ

Bunu “Sabah”ın U-14 komandasının baş məşqçisi Nasir Nəsirli futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.
– Sabah Futbol Akademiyasının hazırkı durumu bir uşaq məşqçisi olaraq sizi tam qane edir?
– Əvvəla uşaq futbolunu işıqlandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Akademiyamızda rəhbərlik tərəfindən hər bir şərait yaradılıb. Uşaqların inkişafı üçün xarici turnirlərdə iştirakçıları çox vacibdir. Akademiyamızın komandaları hər il 2-3 ölkəxarici turnirə qatılırlar.
– İndiki halda ümumi uşaq futbolumuzda sizi narahat edən əsas məqamlar hansılardır?
– Ümumi götürsək, hər kəs – valideynlər, məşqçilər, uşaqlar öz işinə məsuliyyətlə yanaşsa, narahat olacaq səbəblər də çox olmaz. Və ən əsası, uşaqlardan nəticə tələb etmək doğru deyil. Sadəcə, onları düzgün inkişaf etdirmək lazımdır. Məşqlər metodiki ardıcıllıqla və hər akademiyanın özünəməxsus prinsiplərinə uyğun şəkildə tərtib edilməlidir.
– Çalışdırdığınız “Sabah”ın U-14 komandası fevralda Gürcüstanda keçirilən turnirdə çempion oldu. Həmin turnirin səviyyəsi və qazandığınız uğurla bağlı fikirləriniz maraqlıdır…
– Turnir çox yaxşı səviyyədə təşkil olunmuşdu. Turnirdə əsasən Gürcüstan komandaları çoxluq təşkil edirdi. Bizim üçün ən əsas uşaqların təcrübə toplaması idi. Turniri çempion kimi başa vurduq. Amma əsas olan uşaqların qazandığı təcrübə və yanaşmaları idi. Uşaqlar düzgün futbol oynadılar, deyilənləri meydançada doğru icra etdilər. Ən sevindirici məqam bu idi.
– Uşaq futbolunda mövcud problemlərimizdən biri də yetərincə peşəkar məşqçilərin olmamasıdır. Bu sahədə özünüzü daha da inkişaf etdirmək, ölkə xaricində təcrübə keçmək istəyiniz varmı?
– Bizim akademiyada iş prinsipi və peşəkar yanaşma yüksək səviyyədədir. Məşqlərdən 2 saat öncə koordinatorumuz Giorgi Minaşvili ilə məşqin təqdimatı ilə bağlı görüş olur. Məşqdən sonra isə məşqin təhlili həyata keçirilir. Həmçinin xarici turnirlərə gedəndə bizim üçün də kiçik kurslar təşkil olunur və akademiyaların iş prinsipləri ilə tanış oluruq. Fikrimcə, məşqçilər də öz üzərlərində çalışmalıdırlar. Mənim özümün də təcrübə məqsədi ilə xaricə yollanmaq planlarım var.
– Məlum məsələdir ki, bizdə uşaq futbolunda valideynlər məşqçilərin işlərinə çox qarışırlar. Bu məsələni necə tənzimləyirsiniz?
– Bəli, təəssüf ki, arada belə hallarla da rastlaşırıq. Bunun üçün valideynlərlə maarifləndirici söhbətlər aparırıq. Valideynlərin uşaqların inkişafı məsələsinə həssas yanaşmağı normal haldır. Uşaqların bir futbolçu kimi yetişməsində valideynlərin də məsuliyyəti, məsələn uşaqların davamiyyəti məsələlərinə ciddi yanaşması əsas rol oynayır. Biz də valideynlərdə uşaqların inkişafı ilə bağlı ətraflı məlumat olsun deyə, oyunçuların dəyərləndirilməsi ilə bağlı onlara da ətraflı məlumat verir, lazımi informasiyaları onlara da göndəririk.
– “Sabah”ın aşağı yaş qruplarında yaxın gələcəyin ulduzu, Xəyal Əliyevin davamçısı ola biləcək istedadlı uşaqlar çoxdurmu? Daha çox hansı mövqelərdə bacarıqlı uşaqlar var?
– Bəli, belə uşaqlar kifayət qədərdir. Sadəcə, uşaqlar bu potensialı əsl istedada çevirmək üçün günlük rejimə çox ciddi əməl etməlidirlər. Bura təkcə futbolçu keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi yox, həmçinin qidalanma, yuxu rejimi və s. kimi nüanslar da daxildir. Uşaqlar aşağı yaşlarından işə peşəkar yanaşmanı öyrənməlidirlər.
– Yetirmələrinizin təkcə futbolçu kimi deyil, həm də güclü şəxsiyyət kimi yetişməsi üçün hansı addımları atırsınız, onlarla futboldankənar söhbətlər də edirsinizmi?
– Əlbəttə, uşaqların sadəcə futbolçu kimi yox, həmçinin bir fərd kimi yetişməsi üçün onların daim diqqət mərkəzində olması, davamlı olaraq fərdi və kollektiv söhbətlərin aparılması da ümumi işin çox vacib bir parçasıdır. Akademiyamızda bu istiqamətdə də iş aparılır.