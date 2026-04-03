Avropanın ən bərbad futbol paytaxtları bəlli oldu

Berlin və Ankara Avropada əhalisi 500 mindən çox olan və klubları tarixində heç vaxt ölkə çempionluğu qazanmayan yeganə iki paytaxt şəhəridir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Berlin təmsilçiləri olan “Herta” və “Yunion” heç vaxt Bundesliqa qızılını əldə etməyib. Bu statistikada Oberliqa dövrü nəzərə alınmayıb.
Türkiyənin paytaxtı Ankaranın təmsilçisi “Gənclərbirliyi” üçün isə ən böyük nailiyyət 2002/2003 mövsümündə Superliqada əldə etdiyi üçüncü yer olub.
Roma şəhərinin komandalarının çempionluq sayı da azlığı ilə diqqət çəkir. İtaliya paytaxtının komandaları birlikdə cəmi beş skudetto qazanıb ki, bunlardan sonuncusu 2001-ci ilə təsadüf edir.
Avropanın digər bütün paytaxtlarında liqa tarixində ən azı beş və daha çox çempionluq qazanan minimum bir klub mövcuddur.
Avropanın ən futbol paytaxtı adına isə Şotlandiyanın Qlazqo şəhəri layiq görülüb. Yerli “Seltik”, “Reyncers” və “Tord Lanark” klubları ümumilikdə 131 çempionluğun 111-ni qazanıblar.