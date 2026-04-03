Azərbaycan Premyer Liqasında komanda sayının artırılma şərti açıqlandı

AFFA-nın bu gün keçirilən Hesabat Konfransında qurumun prezidenti Rövşən Nəcəf ölkə çempionatında iştirak edən klubların sayının artırılması ilə bağlı müzakirələrə aydınlıq gətirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, assosiasiya rəhbəri bu addımın birbaşa potensial namizədlərin hazırlıq səviyyəsindən və infrastruktur imkanlarından asılı olduğunu vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, komanda sayının artırılması daim gündəmdədir, lakin əsas meyarları keyfiyyət və rəqabətlilik təşkil edir:
“Komanda sayının artırılması müzakirə mövzusudur. Biz potensial olaraq hansı klubların çıxış edə biləcəyini və onların infrastrukturunu düzgün qiymətləndirməliyik. Məqsədimiz odur ki, çempionatda mübarizə aparacaq bütün klubların stadion məsələsini tam həll edək”.
Rövşən Nəcəf qeyd edib ki, qərarlar verilərkən süni artıma yox, davamlı inkişafa üstünlük veriləcək:
“Elə olmamalıdır ki, say artımı xatirinə bəzi klublara güzəşt edilsin və bu, ümumi balansı pozsun. Biz həm futbolun davamlılığını, həm də infrastrukturun səmərəliliyini artırmağa çalışırıq. Bu, çox incə bir balansdır”.
Prezident bu məsələnin İcraiyyə Komitəsinin gündəmində olduğunu və qurumun növbəti iclaslarından birində bununla bağlı müvafiq qərarların veriləcəyini diqqətə çatdırıb.