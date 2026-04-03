6 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqasında komanda sayının artırılma şərti açıqlandı

Futbol
Xəbərlər
3 Aprel 2026 12:59
271
AFFA-nın bu gün keçirilən Hesabat Konfransında qurumun prezidenti Rövşən Nəcəf ölkə çempionatında iştirak edən klubların sayının artırılması ilə bağlı müzakirələrə aydınlıq gətirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, assosiasiya rəhbəri bu addımın birbaşa potensial namizədlərin hazırlıq səviyyəsindən və infrastruktur imkanlarından asılı olduğunu vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, komanda sayının artırılması daim gündəmdədir, lakin əsas meyarları keyfiyyət və rəqabətlilik təşkil edir:

“Komanda sayının artırılması müzakirə mövzusudur. Biz potensial olaraq hansı klubların çıxış edə biləcəyini və onların infrastrukturunu düzgün qiymətləndirməliyik. Məqsədimiz odur ki, çempionatda mübarizə aparacaq bütün klubların stadion məsələsini tam həll edək”.

Rövşən Nəcəf qeyd edib ki, qərarlar verilərkən süni artıma yox, davamlı inkişafa üstünlük veriləcək:

“Elə olmamalıdır ki, say artımı xatirinə bəzi klublara güzəşt edilsin və bu, ümumi balansı pozsun. Biz həm futbolun davamlılığını, həm də infrastrukturun səmərəliliyini artırmağa çalışırıq. Bu, çox incə bir balansdır”.

Prezident bu məsələnin İcraiyyə Komitəsinin gündəmində olduğunu və qurumun növbəti iclaslarından birində bununla bağlı müvafiq qərarların veriləcəyini diqqətə çatdırıb.

Aqil Tağıyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək