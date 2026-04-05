Superliqa: “Fənərbağça” son saniyə qolu ilə sevindi - YENİLƏNİB + VİDEO

Türkiyə Superliqasının 28-ci həftəsində mövsümün ən dramatik derbilərindən biri yaşanıb. “Fənərbağça” doğma meydanda “Beşiktaş”ı qəbul edib və uzatma dəqiqələrində vurduğu qolla 1:0 hesablı çətin qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun gərgin mübarizə ilə yadda qalıb. Matçın taleyini 90+11-ci dəqiqədə Kerem Aktürkoğlunun penaltidən vurduğu qol həll edib.
Oyunun gedişatında hər iki komandanın qol imkanları olsa da, qapıçılar Ederson və Ersin Destanoğlu seyvləri ilə diqqət çəkiblər. 55-ci dəqiqədə “Fənərbağça”nın vurduğu qol VAR müdaxiləsindən sonra ofsayd səbəbindən ləğv edilib. Lakin sona qədər hücum edən ev sahibləri 90+6-cı dəqiqədə Nenenin yerdə qalması ilə penalti qazanıb və Kerem fürsəti boşa verməyib.
Bu qələbə sayəsində xallarını 63-ə çatdıran “Fənərbağça” çempionluq yolundakı rəqibi “Qalatasaray”ın məğlub olduğu həftədə böyük üstünlük əldə edib. Hazırda “sarı-lacivərdlilər” bir oyun artıq keçirməklə liderlə fərqi bir xala endirib. “Beşiktaş” isə 52 xalla dördüncüdür.
20:55
Türkiyə Superliqasının 28-ci turu çərçivəsində “Antalyaspor” və “Eyüpspor” komandaları üz-üzə gəlib. Mübarizə meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sami Uğurlunun rəhbərlik etdiyi “Antalyaspor”a qələbə qazandıran qolları 63-cü dəqiqədə Sander van de Streek, 77-ci dəqiqədə Nikola Storm və 84-cü dəqiqədə Samuel Ballet vurublar. Qonaq komandanın üzvü Bedirhan Özyurt 50-ci dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub ki, bu da oyunun taleyinə ciddi təsir göstərib.
Bu nəticə ilə Sami Uğurlunun rəhbərlik etdiyi “Antalyaspor” beş matçlıq qalibiyyətsiz seriyaya son qoyaraq xallarının sayını 28-ə yüksəldib. Qələbə həsrəti beş oyuna çatan “Eyüpspor” isə 22 xalda qalıb.
Növbəti turda “Antalyaspor” səfərdə “Beşiktaş”la qarşılaşacaq. “Eyüpspor” isə öz meydanında “Samsunspor”u qəbul edəcək.
17:51
Türkiyə Superliqasının 28-ci turu çərçivəsində keçirilən “Samsunspor” və “Konyaspor” qarşılaşması dramatik süjet xətti ilə yadda qalıb. Mübarizə 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Konyaspor” 23-cü dəqiqədə Enis Bardhinin penaltidən vurduğu qolla önə keçsə də, “Samsunspor” bu qola 42-ci dəqiqədə Karlo Holse ilə cavab verib. Meydan sahiblərinin heyətində ilk qolun müəllifi olan Holse 72-ci dəqiqədə yenidən sahəyə çıxaraq komandasını hesabda irəli çıxarıb. Lakin qonaqlar təslim olmayıb və 79-cu dəqiqədə Blaj Kramer tarazlığı bərpa edib.
Qarşılaşmanın 90-cı dəqiqəsində “Samsunspor” penalti qazanıb. “Konyaspor”un heyətində penaltiyə səbəb olan Adama Naqalo ikinci sarı vərəqədən sonra meydandan qovulub. 90+3-cü dəqiqədə topun başına keçən Olivye Ntçam isə qapıçı Bahadırı keçə bilməyərək komandasını mühüm qələbədən məhrum edib.
Bu nəticədən sonra “Samsunspor” xallarının sayını 36-ya (yeddinci yer), qonaq komanda “Konyaspor” isə 31-ə çatdırıb (11-ci yer). Növbəti turda “Samsunspor” “Çaykur Rizaspor”un qonağı olacaq, konyalılar isə evdə “Fatih Karagümrük”ü qəbul edəcəklər.
Paralel keçən digər oyunda “Fatih Karagümrük” və “Çaykur Rizaspor” komandaları qarşı-qarşıya gəliblər. Mübarizə meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İstanbul təmsilçisinə vacib üç xalı gətirən qolları 39-cu dəqiqədə Serjinyo və 87-ci dəqiqədə Şavi Babika vurublar. “Çaykur Rizaspor”un yeganə qoluna isə 70-ci dəqiqədə Ali Soue imza atıb.
Bu nəticədən sonra turnir cədvəlinin son pilləsində yer alan “Fatih Karagümrük” xallarının sayını 20-yə (18-ci yer) çatdıraraq elitada qalmaq şanslarını davam etdirib. Ardıcıl ikinci məğlubiyyətini alan Rizə təmsilçisi isə 30 xalda qalıb (12-ci yer).
Növbəti turda “Fatih Karagümrük” “Konyaspor”un qonağı olacaq. “Çaykur Rizaspor” isə öz meydanında “Samsunspor”u qəbul edəcək.