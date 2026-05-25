Mahir Emreli: “Azərbaycana qayıtmaq barədə düşüncə yoxdur, təklif də yoxdur” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Azərbaycana qayıtmaq barədə düşüncəm yoxdur, bu barədə heç bir təklif də yoxdur. Özünü təsdiqləyib qayıtmaq başqa şeydir. İndi isə eşitmək istəmirəm ki, desinlər Mahirdə alınmadı və qayıtdı”.
Bu sözləri Almaniyanın "Kayzerslautern" klubunda çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli report.az-a müsahibəsi zamanı deyib.
28 yaşlı hücumçu başa çatan mövsümdə II Bundesliqa təmsilçisindəki çıxışı və gələcək karyerası barədə danışıb.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- 2025/2026 mövsümündə II Bundesliqada az forma şansı əldə etdiniz. Bunun əsas səbəbi nədir?
- Başa çatan mövsümdəki çıxışımla bağlı çox şey deməyə ehtiyac duymuram. Mövsüm başlayanda komandaya uyğunlaşmalı idim. Həmin vaxt 4-5 oyun oldu. Ardınca milli komandaların matçlarına görə fasilə yarandı. Yığmadan qayıdandan sonra baş məşqçiyə nəsə oldu və mən oynamadım. Sonra şəxsi həyatımdakı problemlərə görə bu mövsüm mənim üçün ağır alındı.
- Mövsümün ilk yarısında uzun müddət zədəli oldunuz...
- Qardaşımı (dayısı oğlu) itirməyim mənə daha çox toxundu. Belə şeylərə insanlar bəzən hazır ola bilmirlər. Mental baxımdan futbola, işimə köklənmək mənə çətinlik yaradırdı. Əvvəllər özümdə həvəsi yaratmaq asan idi. Amma o ərəfələrdə çox çətin olurdu. Ağır vaxtlar olub, amma belə çətin dönəmlərdən keçməmişdim. Zədə də bunun üzrəyinə gələndən sonra durum ağırlaşdı. Son matçlara özümü çatdıra bildim, istər-istəməz təsir etdi.
- Baş məşqçi Torsten Liberknextlə münasibətiniz yaxşı deyil?
- Bəzi mövzularda qərarsızdır. Danışdıqlarımız tamam başqa şeylər idi. Əməldə isə başqa hərəkətlər gördüm. Mənim üçün futbolluq mövsüm olmadı. Pis olduğunu da deyə bilmirəm. Çünki pis o halda deyə bilərəm ki, kifayət qədər oynayım və özümü yaxşı göstərə bilməyim. Dəqiqələrlə hesablasanız, dörd oyun ya edər, ya da etməz. Bu səbəbdən mövsümü dəyərləndirmək çətindir. Futbolçunu qiymətləndirmək üçün meydanda görmək lazımdır. Amma olmadı. Sağlıq olsun, yəqin ki, belə məsləhət idi. Ümid edirəm ki, bu çətin dönəmlərdən də keçəcəyəm və daha da güclü qayıdacağam.
- Transfer dönəmi başlayır. Sözlərinizdən belə başa düşülür ki, baş məşqçidən oynamamağınıza görə narazısınız. Hazırda klubla müqaviləniz davam edir. Başqa komandaya keçmək ehtimalı var?
- Təbii ki, hər futbolçu oynamayanda narazı olur. Amma bu, tam olaraq eyni məsələ deyil. Orada mənim də anlamadığım məqamlar var. Milli komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov da mətbuat konfransında buna toxunmuşdu. Martda millinin toplanışına qoşulmağa qoymadılar, klubda saxladılar. Halbuki gəlsəydim, yığmada oyun dəqiqəsi qazanacaqdım. Hər oyunçu üçün bu önəmlidir. Amma etdikləri əməldə başqa şey oldu. Bunu məşqçiyə yaraşan hərəkət kimi görmürəm. Ən azından açıq-aşkar öz fikirlərini mənə deyə bilərdi. Amma belə olmadı. Həyatımda birinci dəfədir ki, bu cür situasiyanın içində idim. Sual versəniz ki, niyə belə oldu? Mən də açıq şəkildə deyəcəyəm ki, bilmirəm. Həqiqətən səbəbi bilmirəm. Mənim heç kimə qarşı hansısa hərəkətim olmayıb. Komanda yoldaşlarımla, rəhbərliklə münasibətlərim əla idi. Klub prezidenti və idman direktoru ilə yaxşı münasibətim var. Öz aramızda söhbət edirdik. Dedilər ki, sənlik bir problem yoxdur. Amma yalnız bu qədərini deyə bilirdilər. Heç mən də soruşmurdum. Çünki bir sədd var və onu keçə bilmirlər. Transferə gəldikdə isə, hər transfer dönəmində hansısa hal baş verə bilər. Amma təbii ki, futbolçu üçün ən yaxşı yaşdayam və mənə oynamaq lazımdır. Agentlər də işləyir, bəzi klublarla danışıqlar gedir. Sonda doğru olan nədirsə, o da olacaq. Eşitdiyimə görə, baş məşqçinin açıqlaması olub. Lakin Avropada məşqçinin açıqlaması hər şey demək deyil. Yuxarıda o qərarı verə biləcək insanlar var.
- Baş məşqçi açıqlamasında sizinlə yola davam etmək istəmədiyini deyib?
- Ondan soruşublar ki, növbəti mövsümdə Mahiri görməmək ehtimalımız varmı? Səhv etmirəmsə, buna yaxın bir sual olub. O da təsdiqləyib və "hə" cavabı verib. Məşqçilər adətən bu cür açıqlama vermirlər. Bu, tək onların verəcəyi qərar deyil. Transfer təsdiqlənsə, söyləmək olar. Qərarları daha çox rəhbərlik verir. Mən rahatlıq istəyən adam olsaydım, Xorvatiyanın "Dinamo" klubunda qalardım. Mütəmadi oynayırdım və ya oynamırdım. Orada Xorvatiya millisinin əsas futbolçuları ilə rəqabətdə idim. Onlar dünya çempionatlarında medallar qazanmışdılar. Amma oynamaq istəyim hər zaman başqa mövzuların önünə keçib. İndi verəcəyim qərar karyeramda ən vaciblərdən biri olacaq. Çünki bu qərar ya bizi irəli aparacaq, ya da yerimizdə qalacağıq. Ona görə yaxşı düşünüb, məsləhət edib qərar vermək lazımdır. Klubda qala və ya gedə bilərəm.
- Mətbuatda adınız daha əvvəl çıxış etdiyiniz Polşanın "Legiya" klubu ilə də hallanır. Sizə təklif olub?
- Klub tərəfindən heç vaxt olmayıb. Amma mütəmadi olaraq sosial şəbəkədə azarkeşlərdən dəstək görürəm. Fanatlar həmişə yazırlar, maraqlanırlar. Milli komanda ilə Ukraynaya qarşı matçımız Polşada idi. Həmin oyuna da gələnlər var idi. Ayrılığımız nə qədər pis olsa da, orada yaxşı dönəm keçirmişdim. Futbol baxımından hər şey yaxşı idi. Azarkeşlər də məni sevirlər. Ən möhtəşəm atmosferlərdən bəlkə də birincisi Varşavada olub. Agentimlə danışanda mənə deyir ki, bəzi klublarla danışıram. Amma məndə belə yanaşma var. Dəqiqləşənə qədər ad açıqlamasını istəmirəm. Dəqiq olanda müzakirə edə bilirik. Fikrimin yayınmasını istəmirəm. İndi milli komandanın təlim-məşq toplanışı başlayacaq. Bütün düşüncələrimi oraya yönəltmək istəyirəm. Dəqiq bir şey olsa, fikirləşəcəyik. Sırf "Legiya" rəhbərliyi ilə söhbətim olmayıb.
- Azərbaycana qayıtmaq ehtimalı var?
- Xeyr. Hələ ki belə düşüncə yoxdur. Heç təklif də yoxdur. Xaricdə qalmaq və burada davam etmək xeyirlidirsə, qalacağıq. İlk düşüncə legioner həyatını davam etdirməkdir. Heç özüm də belə qayıtmaq istəmirəm. Ötən mövsüm "Nürnberq"dən ayrılanda Vətənə dönsəydim, qəlbim daha da sakit olardı. Özünü təsdiqləyib qayıtmaq başqadır. İndi eşitmək istəmirəm ki, desinlər Mahirdə alınmadı, qayıtdı.
- Mayın 28-də Azərbaycan millisinin toplanışı başlayır. Daha sonra Avstriyaya yollanacaqsınız. Malta və San Marino ilə yoxlama oyunları keçirəcəksiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
- Bu, ən önəmli təlim-məşq toplanışlarımızdan biri olacaq. Çünki UEFA Millətlər Liqasından əvvəl son matçlardır. Burada daha çox futbolçuların hazırlığı önəmlidir. Düşünürəm ki, çox futbolçular şans qazanacaqlar. Nəticələrdən əvvəl sistem qurmalıyıq. Amma nəticə də vacibdir. Bu qarşılaşmaların əhəmiyyəti gələcək matçlar üçün önəm daşıyacaq. Sonra hamı öz klubunda mütəmadi şəkildə oynamalıdır ki, UEFA Millətlər Liqasında bunun faydasını görək.