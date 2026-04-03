Cahangir Fərəcullayev: “Milli komandada istədiyimiz nəticələri ala bilmirik”

“Bildiyiniz kimi, milli komandada istədiyimiz nəticələri ala bilmirdik”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev qurumun Hesabat Konfransda deyib.
O, Ayxan Abbasovun gəlişindən sonra Azərbaycan millisinin uğurlu oyun nümayiş etdirdiyini bildirib:
“Bir neçə gün öncə milli komanda Sumqayıtda təşkil olunan “FIFA Series-2026” turnirinin qalibi oldu. Bu uğuru nə şişirtmək, nə də kiçiltmək lazımdır”.
C. Fərəcullayev Misli Premyer Liqasında komanda sayının 12-yə yüksəldiyini xatırladıb.
Onun sözlərinə görə, legioner rüsumlarından yığılan vəsaitin əsas hissəsi yerli oyunçulara ən çox şans verən klublar arasında bölüşdürüləcək: “Bu il üçün həmin məbləğ təxminən 2 milyon manatdır”.
Cahangir Fərəcullayev bildirib ki, dövlət proqramı çərçivəsində növbəti mövsümün əvvəlinə kimi Ağsu şəhər stadionu Premyer Liqa standartlarına cavab verəcək”.