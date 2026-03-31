31 Mart 2026
Romelu Lukaku heyətdən kənarlaşdırılır

31 Mart 2026 17:55
Romelu Lukaku heyətdən kənarlaşdırılır

İtaliyanın “Napoli” futbol klubu ulduz hücumçusu Romelu Lukaku ilə bağlı kəskin addım atmağa hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Neapol təmsilçisi belçikalı forvardın intizamsızlığı səbəbindən onu əsas heyətdən kənarlaşdırmağı nəzərdən keçirir.

“Napoli” rəhbərliyi Lukakunun davranışlarına görə intizam tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən onun komandanın heyətindən tamamilə çıxarılması variantlarını araşdırdığını rəsmən bəyan edib. Hazırda futbolçunun hansı konkret hərəkətinə görə bu cür sərt reaksiya verildiyi tam açıqlanmasa da, klub daxilində ciddi gərginliyin olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Romelu Lukakunun transfer dəyəri hazırda 12 milyon avro (24 milyon AZN) civarında qiymətləndirilir.

