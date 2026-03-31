FIFA prezidenti: “İran yığması üçün ən yaxşı şərait yaratmağa çalışaşırıq”

31 Mart 2026 10:45
FIFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında İran millisinin iştirakı ilə bağlı təşkilatın alternativ variantlarının olmadığını bəyan edib.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl İranın idman naziri Əhməd Donyamali mövcud geosiyasi vəziyyətə görə milli komandanın turnirdə iştirakının mümkün olmayacağını bildirmişdi.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İnfantino İran komandası ilə bağlı vəziyyətin mürəkkəb olduğunu etiraf edib, lakin onların dünya çempionatında oyunlarını keçirməsi üçün ən yaxşı şəraitin təmin olunması istiqamətində işlərin davam etdirildiyini vurğulayıb.

FIFA rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, təşkilat İran yığmasının turnirə əvvəlcədən və yalnız idman nəticələrinə əsasən vəsiqə qazandığını hörmətlə qarşılayır.

“Bizim B, C və ya D planımız yoxdur — yalnız A planı mövcuddur. Biz çətin geosiyasi şəraitdə yaşayırıq və bunu həll etmək bizim səlahiyyətimizdə deyil, lakin insanları bir araya gətirmək və sülh, bayram ab-havası yaratmaq imkanımız var”, - deyə İnfantino əlavə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İran futbolunda müharibə həyəcanı: Çempionatın yeri dəyişir?
11:47
Futbol

İran futbolunda müharibə həyəcanı: Çempionatın yeri dəyişir?

Liqa rəsmiləri klub rəhbərləri ilə mühüm görüş keçirəcək
Kür-Araz”ın baş məşqçisi: “Bizim üçün çox ağır məğlubiyyət oldu”
11:35
Azərbaycan futbolu

Kür-Araz”ın baş məşqçisi: “Bizim üçün çox ağır məğlubiyyət oldu”

Səfər Atakişiyev son turda “Xankəndi”yə 0:14 hesablı ağır məğlubiyyəti də şərh edib

Türkiyə millisinə qarşı biabırçılıq - VİDEO
11:08
Futbol

Türkiyə millisinə qarşı biabırçılıq - VİDEO

Kosovalı azarkeşlər futbolçuların istirahətinə mane oldular
Salah və Silva mövsümün sonunu gözləyirlər
10:31
Futbol

Salah və Silva mövsümün sonunu gözləyirlər

Premyer Liqada bir dövr başa çatır
Azərbaycan millisinin qapıçısı: “Rəqib söyüş söydü”
10:18
Futbol

Azərbaycan millisinin qapıçısı: “Rəqib söyüş söydü”

O bildirib ki, sonadək döyüşdük
DÇ-2026: Türkiyə millisi səfərdə Kosovo ilə qarşılaşacaq
09:56
Dünya futbolu

DÇ-2026: Türkiyə millisi səfərdə Kosovo ilə qarşılaşacaq

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 22:45-də start götürəcək

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi