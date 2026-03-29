ABŞ futbolunda ağlasığmaz hadisə - VİDEO

ABŞ-nin ikinci futbol liqasında (USL Championship) “Oklend Roots” və “Orinc Kaunti” komandaları arasında keçirilən matçın son saniyələrində dünya futbolunda nadir rast gəlinən hadisə yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hesabı bərabərləşdirmək istəyən qapıçının rəqib hücumunu pozmaq üçün atdığı addım idman mediasının gündəminə düşüb.

Oyunun son dəqiqələrində komandası 0:1 hesabı ilə geridə olan “Oklend Roots”un qapıçısı Rafael Şpigel bərabərlik qolu üçün rəqib cərimə meydançasına yollanıb. Lakin künc zərbəsindən sonra top rəqibə keçib və “Orinc Kaunti” futbolçuları boş qalmış qapıya doğru sürətli əks-hücuma başlayıblar.

Öz qapısına qaçıb yetişə bilməyəcəyini anlayan Şpigel qeyri-adi bir üsula əl atıb. O, rəqib qapısının arxasındakı ehtiyat topu götürərək qəsdən meydanın mərkəzinə tullayıb. Qapıçının məqsədi meydanda iki topun olduğunu əsas gətirərək hakim tərəfindən oyunun dayandırılmasına nail olmaq olub. Lakin bu hiylə heç bir işə yaramayıb.

Rəqib futbolçular meydana atılan ikinci topa məhəl qoymadan hücumu davam etdirərək uzaq məsafədən boş qapıya zərbə endiriblər. Qapıçını deyil, komandasını mütləq qoldan yarı sahəni sprintlə qaçıb gələn yarımmüdafiəçi Tommi Makkeyb xilas edib. O, topu düz qapı xəttinin üzərindən çıxarmağı bacarıb.

Hakim qapıçı Rafael Şpigelin bu hərəkətini cavabsız qoymayıb və ona birbaşa qırmızı vərəqə göstərərək meydandan qovub. Qaydaları kobud şəkildə pozan qolkiper ən azı bir oyunluq diskvalifikasiya olunub. USL rəhbərliyinin bu cəzanı daha da ağırlaşdıracağı gözlənilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” xanım azarkeşlər üçün girişi pulsuz etdi
21:35
Futbol

“Qarabağ” xanım azarkeşlər üçün girişi pulsuz etdi

Azərbaycan Kubokunun yarımfinal turu çərçivəsində klubdan böyük jest
Azərbaycan millisi Syerra-Leone matçına hazırdır - FOTO
21:19
Futbol

Azərbaycan millisi Syerra-Leone matçına hazırdır - FOTO

Ayxan Abbasovun yetirmələri Sumqayıtdakı həlledici oyun öncəsi məşqə çıxıb
“Barselona” və De la Fuente arasında gərginlik
20:35
Futbol

“Barselona” və De la Fuente arasında gərginlik

Rafinyanın zədəsindən sonra kataloniyalılar ulduz futbolçularını qorumağa çalışırlar
Vinisius qayıdır: “Real Madrid” azarkeşlərinə şad xəbər - VİDEO
20:24
Futbol

Vinisius qayıdır: “Real Madrid” azarkeşlərinə şad xəbər - VİDEO

Ulduz futbolçu bud nahiyəsindəki ağrılar səbəbindən kənarda qalıb
Meksika - Portuqaliya matçında faciə
20:03
Futbol

Meksika - Portuqaliya matçında faciə

Ehtiyatsızlıqdan bir azarkeş həyatını itirib
Əfsanə Çatırnur: “Avstraliyada bizi ailəmizlə qorxutdular”
19:49
Qadın futbolu

Əfsanə Çatırnur: “Avstraliyada bizi ailəmizlə qorxutdular”

İran qadın milli komandasının futbolçusu xaricdə ona edilən təkliflər barədə danışıb

Ən çox oxunanlar

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi