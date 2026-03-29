“Barselona” və De la Fuente arasında gərginlik

İspaniya fotbol millisinin heyətində “Barselona” futbolçularının yüklənməsi klub rəhbərliyi ilə baş məşqçi Luis de la Fuente arasında narazılığa səbəb olub. Rafinyanın zədələnməsindən sonra ehtiyatlı davranan Kataloniya təmsilçisi federasiyaya xüsusi müraciət ünvanlayıb.
İdman.Biz “Mundo Deportivo” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, “Barselona” rəhbərliyi De la Fuentedən Lamin Yamal və Pedrinin Misirə qarşı keçiriləcək matçda meydana çıxmamasını xahiş edib. Lakin baş məşqçinin bu xahişə məhəl qoymayacağı və hər iki futbolçunu əsas heyətdə meydana buraxmaq niyyətində olduğu bildirilir.
Klubun narahatlığı əsassız deyil. Serbiya ilə keçirilən son qarşılaşmada İspaniya millisinin heyətində “Barselona”nın altı futbolçusu forma geyindiyi halda, əzəli rəqib “Real”dan heç bir oyunçu meydana çıxmayıb. Bu fakt sosial şəbəkələrdə və idman mətbuatında geniş müzakirələrə yol açıb. Azarkeşlər zarafatla De la Fuenteni “Madridin agenti” adlandıraraq, onun kataloniyalı futbolçuları bilərəkdən yorduğunu iddia edirlər.
Qeyd edək ki, sıx oyun qrafiki və ardıcıl zədələr “Barselona”nın mövsümün həlledici mərhələsindəki çıxışına ciddi təhlükə yaradır. Klub rəhbərliyi gənc ulduzlarının sağlamlığını qorumaq üçün İspaniya Kral Futbol Federasiyası ilə danışıqları davam etdirir.