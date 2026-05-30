30 May 2026
Rəvan Kərimov: “Hər oyuna qələbə üçün çıxırıq”

30 May 2026 15:19
“Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında hər oyuna qələbə qazanmaq üçün çıxır”.

Bu barədə komandanın üzvü Rəvan Kərimov üçüncü tur çərçivəsində bu gün Fransaya qarşı keçirəcəkləri qarşılaşmaya toxunub.

“Bu matçda da qalib gəlmək istəyirik. Ümumiyyətlə hər oyuna qələbə üçün çıxırıq. Turnirdə çempionluğu hədəfləyirik”, - deyə o report.az-a açıqlamasında deyib.

R.Kərimov ikinci turda İtaliyanı üç cavabsız qolla üstələdikləri oyuna da toxunub:

“İkinci turdakı matç bəzi futbolçuların bu arenada ilk oyunu idi. Meydançaya uyğunlaşmamışdıq. İtaliya yığması çox müdafiə olunan komandadır. Bu səbəbdən çətin alındı. Bizim oyunumuz istədiyimiz kimi alındı. Qollarımızı vaxtında vurduq və qalib gəldik. Şükürlər olsun ki, zədə yoxdur. Meydança amilinə görə bəzi zərbələrimiz alınmırdı”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan - Fransa matçı bu gün Bakı vaxtı ilə saat 15:15-də start götürəcək. İlk oyunda Avstriyanı (1:0), daha sonra İtaliyanı (3:0) məğlub edən Azərbaycan millisi pley-offa vəsiqəni təmin edib. Turnirə iyunun 4-də yekun vurulacaq. Komandamız hazırda F qrupunda 6 xalla liderdir. Fransanın 4, İtaliyanın 1 xalı var. Hər iki matçda uduzan Avstriyanın xalı yoxdur.

