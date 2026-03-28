İran millisindən təsirli jest - uşaqların xatirəsi anıldı - VİDEO

İran futbol üzrə milli komandası Nigeriya ilə yoldaşlıq oyununda təsirli addımı ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Futbolçular dövlət himni səslənərkən önlərinə kiçik məktəb çantaları qoyaraq Minabda(İran) raket zərbəsi nəticəsində həyatını itirən 179 məktəbli qızın xatirəsini yad ediblər və qara sarğı ilə meydana çıxıblar.

Qarşılaşma Antalya şəhərində keçirilib və Nigeriya milli futbol komandası 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, FIFA turniri əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi keçirməyi gözləyir, baxmayaraq ki, İran tərəfi oyunların yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İK Əvəzedicilər Liqasının cəzalarını niyə yubadır? - Komitə sədrindən açıqlama
18:08
Azərbaycan futbolu

İK Əvəzedicilər Liqasının cəzalarını niyə yubadır? - Komitə sədrindən açıqlama

Əvəzedicilər Liqasında 22-ci tur 4-5 apreldə keçiriləcək
Martines Argentinanın oyununu sərt tənqid edib
17:12
Futbol

Martines Argentinanın oyununu sərt tənqid edib

Emiliano Martines komandasının çıxışını tənqid edib
“Barselona” Rafinyaya görə kompensasiya alacaq
16:45
Futbol

“Barselona” Rafinyaya görə kompensasiya alacaq

FIFA zədə səbəbindən Kataloniya klubuna ödəniş edəcək
Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır”
16:24
Futbol

Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır”

O bildirib ki, futbolçularda müəyyən yorğunluq var
Uruqvaylı futbolçuya iki sarı vərəqə göstərildi, amma meydandan qovulmadı
16:02
Futbol

Uruqvaylı futbolçuya iki sarı vərəqə göstərildi, amma meydandan qovulmadı

Hakimin qərarı matçda çaşqınlıq yaradıb
Ançelotti mundial üçün favoritini açıqladı
15:38
Futbol

Ançelotti mundial üçün favoritini açıqladı

Braziliya millisinin baş məşqçisi Ronalduya görə Portuqaliyanı dəstəkləyir

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq