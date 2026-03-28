Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır”

28 Mart 2026 16:24
Azərbaycanın 17 yaşadək oğlan futbolçulardan ibarət milli komandasının hədəfi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda Malta ilə keçirəcəyi oyunda qələbə qazanmaqdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu U-17-nin baş məşqçisi Aqil Nəbiyev AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

O, əvvəlcə Bolqarıstan (1:1) və Litva (0:0) ilə matçları dəyərləndirib:

“Bolqarıstanla birinci oyunu üstün keçirən tərəf biz olduq. Rəqibin ən böyük "silahı" standart vəziyyətlər idi. Qolu da məhz bu şəkildə vurdular. Buna baxmayaraq, bərabərlik topunu vura bildik. Qələbə qazanmaq üçün yaxşı imkanlar əldə etsək də, dəyərləndirə bilmədik. Əsas problem son ötürmələr və zərbələrdədir. Bu problemi Litvaya qarşı keçirilən ikinci matçda da yaşadıq. Başdan sonra qədər matça tam diktə etdik, topa daha çox sahib olduq. Hakim də iki dəfə yüz faizlik penaltimizi vermədi. Saysız-hesabsız qol fürsətlərimiz oldu. Futbolçular bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün çox çalışmalıdırlar. Millidə cəmi 3-4 günlük hazırlıqdan sonra oyunlara çıxırıq, bunların üzərində işləməyə vaxtımız olmur”.

A.Nəbiyev qrupun son turu çərçivəsində martın 30-da Malta yığmasına qarşı keçiriləcək görüşlə bağlı danışıb:

“Əsas odur ki, kollektivdə qələbə əzmi var, futbolçular hər matça qalibiyyət üçün çıxırlar. İnanıram ki, Malta ilə görüşdə bunu reallaşdıra biləcəyik. Hədəfimiz Malta ilə qarşılaşmada mütləq qələbə qazanmaqdır. Futbolçularda müəyyən yorğunluq var. İstənilən halda, qrupun son matçında yaxşı oynamalı və istədiyimiz nəticəni əldə etməliyik”.

Qeyd edək ki, B liqasının ikinci qrupunda yer alan U-17 millimiz iki xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uruqvaylı futbolçuya iki sarı vərəqə göstərildi, amma meydandan qovulmadı
16:02
Futbol

Uruqvaylı futbolçuya iki sarı vərəqə göstərildi, amma meydandan qovulmadı

Hakimin qərarı matçda çaşqınlıq yaradıb
Ançelotti mundial üçün favoritini açıqladı
15:38
Futbol

Ançelotti mundial üçün favoritini açıqladı

Braziliya millisinin baş məşqçisi Ronalduya görə Portuqaliyanı dəstəkləyir
Suares Madriddə restoran açıb - FOTO
15:01
Futbol

Suares Madriddə restoran açıb - FOTO

Uruqvaylı hücumçu biznesini genişləndirir
“Bu qələbə komandaya böyük təkan verəcək” - Rail Məlikovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14:42
Futbol

“Bu qələbə komandaya böyük təkan verəcək” - Rail Məlikovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Sabiq müdafiəçi Azərbaycan millisinin böyükhesablı qələbəsini dəyərləndirdi
AFFA-nın aşağı yaş qrupları üzrə oyunları təxirə salınıb
14:10
Azərbaycan futbolu

AFFA-nın aşağı yaş qrupları üzrə oyunları təxirə salınıb

Oyunlar hava şəraitinə görə təxirə salınıb
Toral Bayramov: “Orada penalti yox idi”
14:01
Futbol

Toral Bayramov: “Orada penalti yox idi”

O bildirib ki, hər ikimiz mübarizə apardıq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb