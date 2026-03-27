Sent Lüsiya millisinin baş məşqçisi: “Bu nəticəni gözləmirdim”

27 Mart 2026 21:47
Sent Lüsiyanın futbol millisi Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləmirmiş.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Stern Con mətbuat konfransında bildirib.

Mütəxəssis “FIFA Series – 2026” beynəlxalq turnirində Azərbaycan yığmasına uduzduqları (1:6) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.

“Belə nəticə gözləmirdim. Rəqibin bizə təzyiq göstərəcəyini bilirdik. Sadə səhvlər etdik. Belə olanda isə mütləq cəzalandırılırsan.

Bilirdik ki, rəqib fiziki və taktiki cəhətdən bizi üstələyəcək. Azərbaycan millisi çox yaxşı təşkilatlanmış komandadır. Bu barədə futbolçularıma məlumat vermişdim. Demişdim ki, onlar Avropa təmsilçisidir və güclü rəqiblərə qarşı oyunlar keçiriblər.

Buraya gəlmək üçün uzun yol qət etmişik. Oyunçular üçün təcrübə oldu. Avropa komandasına qarşı oynadılar. Amma bir oyun keçirmək bizi məyus edir”, - Con deyib.

