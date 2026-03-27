“Fənərbağça” ulduz futbolçu ilə yollar birdəfəlik ayrır

Türkiyənin “Fənərbağça” futbol klubu son iki mövsümdə üzləşdiyi zədələr və performans düşüklüyü səbəbindən ümidləri doğrulda bilməyən Çağlar Söyüncü ilə yollarını ayırmaq qərarına gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, böyük ümidlərlə heyətə qatılan stoper üst-üstə zədələr üzündən stabil forma şansı tapa bilməyib. Kritik dönəmlərdə yaşıl meydanlardan uzaq qalması, müdafiə xəttində yaranan rotasiya sıxıntıları və oyunçunun davamlılıq göstərə bilməməsi məşqçilər korpusu ilə rəhbərliyin bu addımı atmasına səbəb olub.
“Sarı-lacivərdli” rəhbərlik yay transfer pəncərəsində Çağlar Söyüncü üçün gələcək təklifləri dəyərləndirəcək və onun gedişinə icazə verəcək.
29 yaşlı müdafiəçi bu mövsüm 14 matçda forma geyinərkən, son iki mövsümdə yaşadığı səkkiz fərqli zədə səbəbindən ümumilikdə 30 qarşılaşmanı buraxmalı olub.