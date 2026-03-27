Neymarın qalmaqal yaradan görüntüsü - FOTO/VİDEO

Braziliya futbol millisinə çağırılmayan Neymar yenidən görüntüləri ilə gündəm olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, yayılan yeni görüntülərdə onun ailəsi ilə birlikdə vaxt keçirərkən telefonla onlayn qumar oynadığı diqqət çəkib.
Bir qisim izləyici ulduz futbolçunu bu hərəkətinə görə sərt tənqid edib. Digər kəsim isə onun xüsusi həyatına hörmətlə yanaşılmasının vacibliyini müdafiə edərək Neymarı dəstəkləyib.
Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də Neymarın ailəsi ilə birlikdə kinoteatrda olarkən poker oynadığı görüntüləri yayılmışdı. Onun poker tutnirinə qoşulduğu bildirilir.