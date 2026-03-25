25 Mart 2026 17:45
Ronaldodan Neymarla bağlı Ançelottiyə çağırış

Braziliya futbol millisinin sabiq hücumçusu Ronaldo Neymarın 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatında yığmaya çağırılmasını dəstəkləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, əfsanəvi futbolçu həmyerlisinin komandaya kömək edəcəyini vurğulayıb.

“Əgər o, yaxşı formada olsa, onu dünya çempionatı üçün heyətə daxil edərdim. Neymar bəlkə də bütün matçlarda tam oynamayacaq, ancaq texniki baxımdan çox vacib oyunçudur və hər klubda öz dəyərini sübut edib. Əminəm ki, Karlo Ançelotti hazır olacağı təqdirdə onu DÇ-2026-ya aparacaq”, - deyə Ronaldo bildirib.

Qeyd edək ki, yığmanın baş məşqçisi Karlo Ançelotti Fransa və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün hücumçunu iştirak ərizəsinə daxil etməyib. Neymar sonuncu dəfə 2,5 il əvvəl milli komandanın formasını geyinib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı
18:13
Futbol

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı

Kataloniya klubu 75 milyonluq hücumçunu siyahıya daxil edib
FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı
17:52
Futbol

FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı

67,5 milyon fanatı olan Türkiyə təmsilçisi “Mançester Siti”ni geridə qoyub
“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:34
Futbol

“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli mütəxəssis çempionluq yarışında vəziyyəti dəyərləndirib
Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”
17:23
Futbol

Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?
17:10
Futbol

Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?

Forvard “Porto”nun prezidenti ilə görüşüb

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı
16:59
Futbol

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı

Qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb