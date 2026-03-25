Maksim Medvedev: “Mən keçdiyim yolu onlar keçə bilməz” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Maksim Medvedev “Podkat” “YouTube” verilişinin qonağı olub.
“Qarabağ” klubunun sabiq kapitanı olmuş M.Medvedev veriliş zamanı həm futbolçu karyerasının görünməyən tərəflərindən, həm də hazırda məşqçi kimi üzləşdiyi çətinliklərdən danışıb.
O bildirib ki, artıq əvəzedici komandada baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu çıxışında “Qarabağ”dakı fərqli mühit, komandanın uğurlarının arxasında dayanan zəhmət, eləcə də müasir dövrdə gənc futbolçularla işləməyin çətinlikləri barədə fikirlərini bölüşüb.
