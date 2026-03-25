Fermin Lopesin transfer dəyəri 1000 dəfə artıb

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Fermin Lopesin transfer dəyərində kəskin artım qeydə alınıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ispan futbolçunun qiyməti 100 milyon avroya (200 milyon AZN) yüksəlib. Bununla da o, Pedri və Yamaldan sonra Kataloniya təmsilçisinin 100 milyon avro və daha baha dəyərində olan üçüncü oyunçusu olub.
Diqqətçəkən məqam odur ki, Lopesin qiyməti son üç ildə düz 1000 dəfə artıb. Onun dəyəri “Linares”dəki icarədən qayıtdıqdan sonra cəmi 100 min avro (200 min AZN) idi. Ötən yay isə İngiltərənin “Çelsi” klubu onun üçün tələb olunan 50 milyon avronu (100 milyon AZN) həddindən artıq yüksək məbləğ hesab edərək transferdən imtina etmişdi.