Rayan Giqqslə bağlı maraqlı trend - VİDEO

25 Mart 2026 16:53
Sosial şəbəkələrdə “Mançester Yunayted”in əfsanəvi futbolçusu Rayan Giqqslə bağlı maraqlı trend yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeşlər uelsli ulduzun özündən daha yaxşı sol cinah hücumçusunun adını eşidənə qədər səssiz qaldığı xüsusi bir siyahı hazırlayıblar.

Həmin siyahıda həm müasir dövrün, həm də yaxın keçmişin bir sıra tanınmış futbolçularının adları yer alıb. Azarkeşlərin Giqqslə müqayisə etdiyi oyunçular Luis Dias, Rahim Sterlinq, Marko Roys, Xviça Kvaratsxeliya, Sadio Mane, Rafinya, Rober Pires, Eden Azar, Vinisius Junior, Neymar və Ronaldinyodur.

Rayan Giqqs oyunçuların adları sadalandıqca sakit qalıb, bəzi oyunçuların adlarına müəyyən təbəssümlə reaksiya verib. Ronaldinyonun adı çəkildikdə isə, “Bəli” deyərək, onun özündən yaxşı olduğunu təsdiqləyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı
18:13
Futbol

“Barselona”nın Alvaresə alternativ “Qalatasaray” planı

Kataloniya klubu 75 milyonluq hücumçunu siyahıya daxil edib
FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı
17:52
Futbol

FIFA ən çox azarkeşi olan klubları açıqladı

67,5 milyon fanatı olan Türkiyə təmsilçisi “Mançester Siti”ni geridə qoyub
Ronaldodan Neymarla bağlı Ançelottiyə çağırış
17:45
Futbol

Ronaldodan Neymarla bağlı Ançelottiyə çağırış

Braziliya yığmasının sabiq ulduzu hücumçunun komandaya böyük fayda verəcəyinə əmindir
“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:34
Futbol

“Qarabağ”ın “Kəpəz”ə məğlubiyyəti intriqanı öldürdü” - Mahmud Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli mütəxəssis çempionluq yarışında vəziyyəti dəyərləndirib
Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”
17:23
Futbol

Fərhad Vəliyev: “Yusif İmanovu yığmaya dəvət etmək olardı”

İlk oyun Sent Lüsiya komandası ilə olacaq
Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?
17:10
Futbol

Abubakar “Neftçi”ni tərk edir?

Forvard “Porto”nun prezidenti ilə görüşüb

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı
16:59
Futbol

“Sumqayıt” U-11 komandası turnirə uğurlu başladı

Qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb