25 Mart 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
25 Mart 2026 11:42
59
Zidan məşqçilər korpusunu formalaşdırır

Fransalı sabiq futbolçu və “Real”ın keçmiş baş məşqçisi Zinəddin Zidan milli komandaya təyinat alacağı təqdirdə kimlərlə işləyəcəyini müəyyənləşdirib.

İdman.Biz “L'Équipe” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, o, potensial əməkdaşlıq üçün David Bettoni və Hamidu Msaidini öz məşqçilər korpusuna dəvət edib.

Məlumata görə, bu mütəxəssislər Zidan İspaniya nəhənginə rəhbərlik edərkən də onunla birlikdə çalışıblar. Bir müddət əvvəl mütəxəssisin Fransa Futbol Federasiyası ilə yığmanı çalışdırmaq barədə şifahi razılığa gəldiyi bildirilirdi.

Zinəddin Zidan “Real”ın baş məşqçisi kimi iki dəfə İspaniya çempionu olub, iki dəfə ölkə Superkubokunu, həmçinin üç dəfə Çempionlar Liqasını qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”dən möhtəşəm layihə üçün vaxt açıqladı - FOTO
12:02
Futbol

“Mançester Yunayted”dən möhtəşəm layihə üçün vaxt açıqladı - FOTO

100 min azarkeş tutumlu arena üçün işlər sürətləndirilib
Rüfət Dadaşov Almaniyada zədələndi
11:31
Dünya futbolu

Rüfət Dadaşov Almaniyada zədələndi

Futbolçunun zədəsinin ciddiliyi tibbi müayinədən sonra dəqiqləşəcək
“Sabah”ın sabiq baş məşqçisi istefaya göndərilə bilər
11:17
Futbol

“Sabah”ın sabiq baş məşqçisi istefaya göndərilə bilər

“Ural” Rusiyanın ikinci liqasında çıxış edir
“Qarabağ”da Mateuş Koxalskini Andrey Sinenka əvəz edəcək?
11:09
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”da Mateuş Koxalskini Andrey Sinenka əvəz edəcək?

Ağdam klubu üçün əsas namizədlərdən biri bəllidir
Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatı seçməsinə start verildi
11:05
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisinin Avropa çempionatı seçməsinə start verildi

Matçı Moldova və Ukraynadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
Abdulla Rzayev: “Turan Tovuz” mənə çörək verib, əlimdən gələni etmişəm”
10:57
Futbol

Abdulla Rzayev: “Turan Tovuz” mənə çörək verib, əlimdən gələni etmişəm”

“Şamaxı”nın müdafiəçi “Turan Tovuz”da əsas heyətə düşə bilməməsinin səbəbini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb