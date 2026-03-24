“Neftçi”nin "yolunu kəsən" hücumçu karyerasını başa vurdu - VİDEO

Braziliya millisinin futbolçusu olmuş Vaqner Lav peşəkar karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu bu barədə özünün “Instagram” hesabında məlumat verib.
41 yaşlı futbolçu qərarını sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı video vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırıb.
Məlumat üçün əlavə edək ki, Vaqner Lavı Avropa futboluna tanıdan onun Rusiyanın MOİK klubunun heyətində ilk qolunu Bakının “Neftçi” klubuna vurması olub. Bu, 2004-cü ilin avqustun 4-də Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində Moskvada “Dinamo”nun stadionunda 0:2 hesabı ilə uduzduğumuz cavab oyunudur. Həmin görüşdə “hərbçilər”in heyətində debüt edən Lav 72-ci dəqiqədə Hüseyn Məhəmmədovun qapısından top keçirərək, son nöqtəni qoyub.
Nigeriyalı vinger “Qarabağ”ın düşərgəsində
Afrikada diqqət çəkən Onyema Çukvumaobim baxışdan keçir, qərar performansından asılı olacaq
“Şamaxı” klubu bombardirini razı sala bilmədi
Karim Rossinin “Şamaxı” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır
Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”
“Real”ın yarımmüdafiəçisi zədədən sonra məşqlərə qayıdıb
“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı
O intizam qaydalarını pozduğuna görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən kənarlaşdırılıb
Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ
Riad Rəfiyev bildirib ki, komandamızın enişi “Şamaxı”ya 2:1 qalib gəldikdən sonra başladı