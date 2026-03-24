24 Mart 2026
AZ

Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
24 Mart 2026 11:38
78
Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO

Türkiyədə futbolçunun qətlə yetirilməsi ilə bağlı aparılan istintaqda gözlənilməz hadisə baş verib. Ümraniyədə 21 yaşlı futbolçu Kubilay Kaan Kundakçının öldürülməsi ilə bağlı saxlanılan, aralarında müğənnilər Aleyna Kalaycıoğlu və İzzet Yıldızhanın da olduğu yeddi şübhəli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, məhkəmənin qərarını eşidən Aleyna Kalaycıoğlu hönkürtü ilə ağlayıb. Vəkilinə və ətrafındakılara, “mən indi həbsxanaya girəcəyəm?” deyərək göz yaşlarına boğulan ifaçı Silivridəki Marmara Qadın Qapalı Həbsxanasına göndərilib. Aleynanın anası Zuhal Kalaycıoğlu isə məhkəmə nəzarəti şərti ilə sərbəst buraxılıb.

Hadisə martın 19-da baş verib. İddiaya görə, repçi Vahap Canbay köhnə sevgilisi Aleyna ilə barışmaq üçün dostu Kubilay Kundakçıdan kömək istəyib. Onlar Kalaycıoğlunun olduğu studiyanın önündə gözləyərkən əraziyə gələn lüks avtomobillərdən atəş açılıb. Nəticədə gənc futbolçu ağır yaralanıb və xəstəxanada həyatını itirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”
12:29
Futbol

Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”

“Real”ın yarımmüdafiəçisi zədədən sonra məşqlərə qayıdıb
“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı
12:16
Azərbaycan futbolu

“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı

O intizam qaydalarını pozduğuna görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən kənarlaşdırılıb
Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi
12:09
Futbol

Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi

Kirayə qalmaqalı böyüyür
Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi
11:58
Futbol

Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi

İstanbul klubu ulduz futbolçuya görə ciddi təkliflər alır
“Qarabağ”dan sensasion gediş
11:10
Futbol

“Qarabağ”dan sensasion gediş

“İmişli”nin qapıçısı Ağdam klubunun hədəfindədir
Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək
11:03
Futbol

Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ
21 Mart 14:59
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ

Riad Rəfiyev bildirib ki, komandamızın enişi “Şamaxı”ya 2:1 qalib gəldikdən sonra başladı
Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI
21 Mart 13:37
Digər

Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

İdmançıların çıxışları tədbirə xüsusi maraq qatıb