Futbolçu Kubilay Kaanın qətli ilə bağlı məşhur müğənni saxlanıldı - FOTO

22 Mart 2026 18:38
İstanbul şəhərinin Ümraniye rayonunda 21 yaşlı futbolçu Kubilay Kaan Kundakçının ölümü ilə nəticələnən silahlı hücum Türkiyə gündəmini sarsıdıb. Cinayət araşdırması genişləndikcə, hadisənin maqazin dünyası ilə bağlantıları şok effekti yaradıb.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, qətllə bağlı saxlanılanlar arasında tanınmış müğənni Aleyna Kalaycıoğlu və anası Zuhal Kalaycıoğlu da var. İddialara görə, ana və qız "cinayətə təhrik etmə" maddəsi ilə ittiham olunurlar.

Məlumata görə, repçi Vahap Canbay bir müddət əvvəl ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ilə barışmaq üçün ortaq dostları, futbolçu Kubilay Kaan Kundakçını vasitəçi edib. Martın 19-da tərəflər danışmaq üçün Ümraniyədə görüşüblər. Avtomobildə gözlədikləri zaman iki fərqli maşın onlara yaxınlaşıb və içəridən açılan atəş nəticəsində avtomobildə olan futbolçu ağır yaralanaraq xəstəxanada həyatını itirib. Əsl hədəfin isə repçi Vahap Canbay olduğu ehtimal edilir.

Polis əməliyyatı nəticəsində atəş açan Alaattin Kadayıfçıoğlu daxil olmaqla ümumilikdə səkkiz nəfər saxlanılıb. Aleyna Kalaycıoğlunun isə hadisə zamanı yaxınlıqdakı avtomobildə olduğu müəyyən edilib.

Aleynanın anası Zuhal Kalaycıoğlu isə qızının Vahap Canbay tərəfindən davamlı olaraq fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qaldığını iddia edib:

“Vahap qızıma kəllə atmışdı. Qızım ondan üç dəfə ayrıldı, lakin o, daim təhdid edirdi”.

Hazırda saxlanılan şəxslərin ifadələri alınır və cinayət silahı ekspertizaya göndərilib

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İçərişəhərdə idman bayramı: “Bahar Qalası” festivalı keçirilib - FOTO/VİDEO
11:28
Digər

İçərişəhərdə idman bayramı: “Bahar Qalası” festivalı keçirilib - FOTO/VİDEO

Bakı “Dünyanın İdman Paytaxtı” statusunda təqdim olunub
Azərbaycan idmanında rusiyalı məşqçi köçü: Bir ildə beş ayrılıq - FOTO
11:00
Digər

Azərbaycan idmanında rusiyalı məşqçi köçü: Bir ildə beş ayrılıq - FOTO

Milli komandalar və klublarda kadr islahatları dalğası davam edir
Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI
21 Mart 13:37
Digər

Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

İdmançıların çıxışları tədbirə xüsusi maraq qatıb
Suqovuşanda ilk rəsmi idman tədbirindən 4 il ötür
20 Mart 09:15
Digər

Suqovuşanda ilk rəsmi idman tədbirindən 4 il ötür

Bu hadisə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində idmanın bərpasının simvoluna çevrilib
Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır
20 Mart 00:01
Digər

Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır

Novruzun adət-ənənələri və mərasimləri xalqımızın mədəni irsini əks etdirir
Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
19 Mart 17:15
Digər

Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident bütün dünyada yaşayan soydaşlarımıza təbriklərini çatdırıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb