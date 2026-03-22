Futbolçu Kubilay Kaanın qətli ilə bağlı məşhur müğənni saxlanıldı - FOTO

İstanbul şəhərinin Ümraniye rayonunda 21 yaşlı futbolçu Kubilay Kaan Kundakçının ölümü ilə nəticələnən silahlı hücum Türkiyə gündəmini sarsıdıb. Cinayət araşdırması genişləndikcə, hadisənin maqazin dünyası ilə bağlantıları şok effekti yaradıb.
İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, qətllə bağlı saxlanılanlar arasında tanınmış müğənni Aleyna Kalaycıoğlu və anası Zuhal Kalaycıoğlu da var. İddialara görə, ana və qız "cinayətə təhrik etmə" maddəsi ilə ittiham olunurlar.
Məlumata görə, repçi Vahap Canbay bir müddət əvvəl ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ilə barışmaq üçün ortaq dostları, futbolçu Kubilay Kaan Kundakçını vasitəçi edib. Martın 19-da tərəflər danışmaq üçün Ümraniyədə görüşüblər. Avtomobildə gözlədikləri zaman iki fərqli maşın onlara yaxınlaşıb və içəridən açılan atəş nəticəsində avtomobildə olan futbolçu ağır yaralanaraq xəstəxanada həyatını itirib. Əsl hədəfin isə repçi Vahap Canbay olduğu ehtimal edilir.
Polis əməliyyatı nəticəsində atəş açan Alaattin Kadayıfçıoğlu daxil olmaqla ümumilikdə səkkiz nəfər saxlanılıb. Aleyna Kalaycıoğlunun isə hadisə zamanı yaxınlıqdakı avtomobildə olduğu müəyyən edilib.
Aleynanın anası Zuhal Kalaycıoğlu isə qızının Vahap Canbay tərəfindən davamlı olaraq fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qaldığını iddia edib:
“Vahap qızıma kəllə atmışdı. Qızım ondan üç dəfə ayrıldı, lakin o, daim təhdid edirdi”.
Hazırda saxlanılan şəxslərin ifadələri alınır və cinayət silahı ekspertizaya göndərilib