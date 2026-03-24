Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”

24 Mart 2026 12:29
“Real”ın yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem zədədən sonra meydanlara qayıdışını şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun fikirlərini klubun mətbuat xidməti dərc edib.

O bildirib ki, bərpa prosesi yeddi həftə çəkib və bu müddət onun üçün olduqca çətin keçib.

Futbolçu uzun müddət kədərli olduğunu, lakin hazırda komanda ilə məşqlərə qayıtdığı üçün xoşbəxt hiss etdiyini deyib.

Bellinqem həmçinin komandanın son oyunlardakı çıxışını yüksək qiymətləndirərək azarkeşlərin yaratdığı atmosferin böyük rol oynadığını vurğulayıb.

22 yaşlı yarımmüdafiəçi Vinisius Junior və Federiko Valverdenin çətin anlarda komandaya verdiyi töhfəni xüsusi qeyd edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı
12:16
Azərbaycan futbolu

“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı

O intizam qaydalarını pozduğuna görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən kənarlaşdırılıb
Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi
12:09
Futbol

Mauro İkardi Türkiyədə də məhkəməyə verildi

Kirayə qalmaqalı böyüyür
Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi
11:58
Futbol

Asensioya İspaniyadan təkliflər var, “Fənərbağça” qərarını verdi

İstanbul klubu ulduz futbolçuya görə ciddi təkliflər alır
Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO
11:38
Futbol

Futbolçunun qətlinə səbəb olan Aleyna Kalaycıoğlu həbs edildi - VİDEO

Cinayətlə bağlı yeddi nəfər, o cümlədən məşhur müğənnilər həbs edildi
“Qarabağ”dan sensasion gediş
11:10
Futbol

“Qarabağ”dan sensasion gediş

“İmişli”nin qapıçısı Ağdam klubunun hədəfindədir
Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək
11:03
Futbol

Azərbaycanın U-17 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda ilk matçını keçirəcək

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ
21 Mart 14:59
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” futbol klubunun prezidenti: “İntizam Komitəsinin ikili standartlarından narazıyıq” - MÜSAHİBƏ

Riad Rəfiyev bildirib ki, komandamızın enişi “Şamaxı”ya 2:1 qalib gəldikdən sonra başladı
Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI
21 Mart 13:37
Digər

Bakıda Novruz şənliyində idman şousu - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

İdmançıların çıxışları tədbirə xüsusi maraq qatıb