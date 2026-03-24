Bellinqem: “Uzun müddət kədərli idim, indi isə xoşbəxtəm”

“Real”ın yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem zədədən sonra meydanlara qayıdışını şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun fikirlərini klubun mətbuat xidməti dərc edib.
O bildirib ki, bərpa prosesi yeddi həftə çəkib və bu müddət onun üçün olduqca çətin keçib.
Futbolçu uzun müddət kədərli olduğunu, lakin hazırda komanda ilə məşqlərə qayıtdığı üçün xoşbəxt hiss etdiyini deyib.
Bellinqem həmçinin komandanın son oyunlardakı çıxışını yüksək qiymətləndirərək azarkeşlərin yaratdığı atmosferin böyük rol oynadığını vurğulayıb.
22 yaşlı yarımmüdafiəçi Vinisius Junior və Federiko Valverdenin çətin anlarda komandaya verdiyi töhfəni xüsusi qeyd edib.