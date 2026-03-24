“Omoniya” klubu Sami Mmae ilə bağlı mövqeyini açıqladı

“Qarabağ” klubunun müdafiəçisi Sami Mmaenin Kiprə transfer olunacağı ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun adının hallandığı “Omoniya” klubu bəyanat yayıb.
Klub bildirib ki, son günlər müdafiəçi ilə maraqlandıqları barədə yayılan xəbərlər doğru deyil və hazırda onunla bağlı hər hansı danışıqlar aparılmır. Hətta qeyd olunub ki, komanda ümumilikdə heç bir futbolçunun transferi ilə məşğul deyil.
Qeyd edək ki, Sami Mmae intizam qaydalarını pozduğuna görə “Qarabağ”ın əsas heyətindən kənarlaşdırılıb və hazırda əvəzedici komandada çıxış edir. O, mövsüm bitən kimi icarəyə götürüldüyü Zaqreb “Dinamo”suna qayıtmalıdır.