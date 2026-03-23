Həbs olunan klub prezidentinin daha bir fırıldağı üzə çıxdı

Ötən il həbs edilən “Füzuli” Futbol Klubunun prezidenti Rauf Quliyev yenidən məhkəməyə verilib.
İdman.Biz prosport.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun adının daha bir dələduzluq əməlində hallanması ilə bağlıdır.
İddiaçı izahatında bildirib ki, 2024-cü ilin mart ayında ”TikTok” sosial şəbəkəsində ev axtararkən özünü Elnur kimi təqdim edən şəxsin mənzil fotoşəkilləri paylaşdığını görüb.
Elnur hazırda həmin ərazidəki torpağın Elçin adlı şəxsə məxsus olduğunu bildirib. İddiaçı evi almaq məqsədilə Elnurun dediyi yerdə görüşərək Ceyhun Fəttahov və Rauf Quliyevin ofisinə yaxınlaşıblar.
Söhbət zamanı Rauf Quliyev iddiaçıya “Füzuli” futbol klubunun prezidenti olduğunu, zəngin və tanınmış şəxs olduğunu, telekanallarda daima çıxış edən şəxs olduğunu deyərək onun etimadını qazanıb.
Saatlı Rayon Məhkəməsinin son qərarı ilə sözügedən dələduzluq halı ilə bağlı Rauf Quliyevdən 17 500, Ceyhun Fəttahovdan isə 2 500 manat vəsaitin alınaraq iddiaçıya verilməsinə qərar verilib.
Ötən ilin iyununda məhkəmənin hökmü ilə Rauf Quliyev 3 il 10 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
İttihama görə, o, işgüzar nüfuzunun, vəzifəli şəxslərlə əlaqələrinin olduğunu deyərək bir neçə nəfərdən işə düzəltmək adı ilə pul alıb.
Həmçinin Rauf Quliyev bir neçə vətəndaşı da ev tikmək vədi ilə aldadaraq dələduzluqda ittiham edilib.