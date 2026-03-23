23 Mart 2026
Həbs olunan klub prezidentinin daha bir fırıldağı üzə çıxdı

23 Mart 2026 16:50
Ötən il həbs edilən “Füzuli” Futbol Klubunun prezidenti Rauf Quliyev yenidən məhkəməyə verilib.

İdman.Biz prosport.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun adının daha bir dələduzluq əməlində hallanması ilə bağlıdır.

İddiaçı izahatında bildirib ki, 2024-cü ilin mart ayında ”TikTok” sosial şəbəkəsində ev axtararkən özünü Elnur kimi təqdim edən şəxsin mənzil fotoşəkilləri paylaşdığını görüb.

Elnur hazırda həmin ərazidəki torpağın Elçin adlı şəxsə məxsus olduğunu bildirib. İddiaçı evi almaq məqsədilə Elnurun dediyi yerdə görüşərək Ceyhun Fəttahov və Rauf Quliyevin ofisinə yaxınlaşıblar.

Söhbət zamanı Rauf Quliyev iddiaçıya “Füzuli” futbol klubunun prezidenti olduğunu, zəngin və tanınmış şəxs olduğunu, telekanallarda daima çıxış edən şəxs olduğunu deyərək onun etimadını qazanıb.

Saatlı Rayon Məhkəməsinin son qərarı ilə sözügedən dələduzluq halı ilə bağlı Rauf Quliyevdən 17 500, Ceyhun Fəttahovdan isə 2 500 manat vəsaitin alınaraq iddiaçıya verilməsinə qərar verilib.

Ötən ilin iyununda məhkəmənin hökmü ilə Rauf Quliyev 3 il 10 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama görə, o, işgüzar nüfuzunun, vəzifəli şəxslərlə əlaqələrinin olduğunu deyərək bir neçə nəfərdən işə düzəltmək adı ilə pul alıb.

Həmçinin Rauf Quliyev bir neçə vətəndaşı da ev tikmək vədi ilə aldadaraq dələduzluqda ittiham edilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb
17:05
Futbol

“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb

Oyundan əvvəl jurnalistlər üçün xüsusi media tədbirləri keçiriləcək
Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ
16:59
Futbol

Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, burada olmaqdan şadam
Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi
16:31
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi

Gənc mütəxəssisin diqqətini çəkən oyunçular yayda Azərbaycana dəvət olunacaq
Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”
16:19
Futbol

Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”

Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək
“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ
15:30
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ

Samir Musayev bildirib ki, komanda daxilindəki ən maraqlı xarakterlər üzə çıxdı
AFFA nümayəndələri UEFA Grow Konfransında iştirak edib
14:50
Azərbaycan futbolu

AFFA nümayəndələri UEFA Grow Konfransında iştirak edib

UEFA platformasında milli assosiasiyalar arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb