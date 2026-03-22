“Real”da Arbeloa rüzgarı: Klub rəhbərliyi gənc məşqçidən tam razıdır

Madridin “Real” futbol klubunun rəhbərliyi hazırda gənclərdən ibarət komandaya rəhbərlik edən Alvaro Arbeloanın fəaliyyətini və klub daxilindəki nüfuzunu yüksək qiymətləndirir.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub rəhbərliyi Arbeloanın son çıxışlarını, “Real”ın maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etməsini və komandanın tarixini təbliğ etməsini xüsusi rəğbətlə qarşılayıb. Mübahisəli vəziyyətləri peşəkarlıqla idarə etməsi və futbolçulara ötürdüyü düzgün mesajlar onun nüfuzunu daha da artırıb.
Klub daxilində Arbeloanın əzəli rəqib “Barselona”ya qarşı kəskin tənqidləri və onun mediadakı imici böyük hörmətlə qarşılanır. O, bir çox məsələlərdə klubun rəsmi siması və mühüm həlqəsi hesab olunur. Rəhbərlik onun düşüncələrini ifadə etmə tərzindən və prosesləri idarəetmə metodundan tamamilə razıdır.
Arbeloa məşqçi təyin olunduqdan sonra “Valdebebas” bazasında gündəlik atmosferin müsbət istiqamətdə dəyişməsi də diqqətdən yayınmayıb. Məlumata görə, bazadakı gərginlik tamamilə yoxa çıxıb, futbolçular və məşqçilər heyəti arasında tam harmoniya bərqərar olub.