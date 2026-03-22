22 Mart 2026
AZ

“Sabah 2” - “Qarabağ 2” oyununda qalmaqal

Futbol
Xəbərlər
22 Mart 2026 15:03
53
Əvəzedicilər Liqasının 21-ci turunun “Qarabağ-2” - “Sabah-2” görüşündə insident yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın gedişində Ağdam klubunun baş məşqçisi Maksim Medvedev futbolçuları meydandan çıxarıb.

Çalışdırıcının bu addımı baş hakim Pərviz İbrahimovun qərarlarına etiraz olaraq atdığını yazan sportinfo.az hadisələrin səkkizinci dəqiqədə “Sabah”ın bərabərlik qolu zamanı alovlandığını qeyd edib.

Hücumun əvvəlində yan xətt hakimi oyundan kənar vəziyyətə görə bayrağını qaldırıb, ardınca referi fitini səsləndirib, amma fitdən sonra vurulan qol qeydə alınıb.

Davamında bir neçə dəfə hakimlər briqadası “Qarabağ”ın əleyhinə qərarlar verib.

Hadisələrin kulminasiya nöqtəsi 43-cü dəqiqədə Sami Mmaenin qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulması olub.

Məhz bundan sonra Maksim Medvedev sərt qərar verib, futbolçular meydanı tərk edib.

Oyunda uzun fasilə yaranıb.

Rəsmilər çətinliklə Medvedevi qərarından daşındırıb və yalnız bundan sonra oyun davam etdirilib.

Oyuna əlavə olunmuş dəqiqələrdə bu dəfə Allahverdi Rəhimov qırmızı vərəqə ilə cəzalanıb.

Doqquz nəfərlə qalan “köhlən atlar” sonda 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

