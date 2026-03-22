Murad Məmmədov Kiprdə oynamayacaq

"Neftçi" futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Murad Məmmədov Kipr çempionatında oynamayacaq. “Pafos”un yayda heyətinə qatmaq üçün razılaşdığı, ilkin müqavilə bağladığı futbolçu ilə bağlı planlar başqadır.
İdman.Biz xıbır verir ki, kiprlilər 3+1 illik müqavilənin bütün detallarında razılığa gəlib. Murad Məmmədovun “Neftçi” ilə anlaşmasının mövsümün sonunda başa çatacağını yazan futbolinfo.az “Pafos”un onu azad agent kimi əldə edəcəyini bildirir. Bakılılar yalnız yetişdirmə pulu alacaq ki, o da böyük məbləğ deyil.
Ən maraqlısı Məmmədovun Kiprdə yox, Latviyada oynayacağıdır. “Pafos” Muradın “Riqa”nın heyətində oyun praktikası qazanmasını istəyir. Yalnız bundan sonra o, Kiprə yollanacaq.
Muradın transfer edilərək “Riqa”ya icarəyə verilməsi təsadüfi deyil. Çünki hər iki klubun sahibi eyni adam – Roman Dubovdur. Bu şəxs əvvəllər İngiltərədə “Portsmut” və “Ridinq”in prezidenti olub. Yəni bu klubların hamısı Dubov üçün əlçatandır. O, müxtəlif ölkələrdən istedadlı oyunçuları toplayıb müxtəlif klublara yerləşdirir, daha sonra isə satır. Məmmədovun yolunun İngiltərəyə qədər uzanması onun özündən, özünü doğrultmasından asılı olacaq.