900 qola kim daha tez çatdı - Messi, yoxsa Ronaldu? Əfsanələrin müqayisəsi

Lionel Messi karyerasında 900 qolluq tarixi həddə çatdı. Bəs onun bu yolu Kriştianu Ronaldu ilə müqayisədə necə görünür? Cavab bəllidir: Messi bunu daha tez və daha effektiv şəkildə bacarıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Messinin bu nailiyyəti uğursuz bir matça təsadüf edib. O, KONKAKAF Çempionlar Liqasında "İnter Mayami"nin "Neşvill"ə qarşı oyununun ilk dəqiqələrində hesabı açsa da, komandası səfər qolu qaydasına görə turnirdən kənarlaşıb (1:1, ilk oyun 0:0). Səkkizqat “Qızıl top” sahibi üçün bu, 900 qolun limit olmadığını, lakin həm də titul zəmanəti vermədiyini xatırladan bir məqam olub. KONKAKAF Çempionlar Liqası hələ də onun kolleksiyasında çatışmayan üç tituldan biridir.
Ronaldu: Emosional an
Kriştianu Ronaldu bu zirvəyə 2024-cü ilin sentyabrında, Millətlər Liqasında Portuqaliyanın Xorvatiyaya qalib gəldiyi (2:1) oyunda ikinci qolu vurmaqla çatmışdı. Onun reaksiyası çox emosional idi: o, üzünü əlləri ilə örtərək dizləri üstə çökmüşdü.
Ronaldu həmin vaxt bu barədə belə demişdi:
“Bu, çox şey deməkdir. Çoxdan can atdığım məqsəd idi. Bu həddə çatacağımı bilirdim: əgər oynamağa davam etsəm, bu, təbii şəkildə baş verəcəkdi. 900 qol vurmaq üçün hər gün nə qədər çox çalışmaq, fiziki və psixoloji cəhətdən formada qalmaq lazım olduğunu yalnız mən və yanımdakılar bilir. Karyeramda unikal bir mərhələdir”.
O vaxtdan bəri Ronaldu açıq şəkildə 1000 qol hədəfindən danışır. Hazırda onun 965 qolu var - 1000-ə cəmi 35 qol qalıb.
Messi 1000 qola çata bilərmi?
Nəzəri olaraq - bəli. Lakin bunun üçün o, 40 yaşından çox oynamalıdır. Messi bu yaxınlarda "İnter Mayami" ilə müqaviləsini 2028-ci ilin sonuna qədər uzatdı - həmin vaxt onun 41 yaşı olacaq.
Əgər o, formasını qorusa və MLS-də qol vurmağa davam etsə, 1000 qol həddi əlçatandır. Lakin burada bir nüans var: MLS-də rəqabət səviyyəsi ümumilikdə La Liqa və ya Seriya A-dan aşağıdır. Buna görə də, Messi 1000 qola çatsa belə, bir çoxları onun qollarının kontekstini daha yüksək intensivlikli çempionatda - Səudiyyə Ərəbistanında qol vurmağa davam edən Ronaldu ilə müqayisə edəcəklər.
Nəticə
Messi 900 qola bir il daha tez və daha az matçda çatdı ki, bu da onun inanılmaz effektivliyindən xəbər verir. Ronaldu isə 1000 qola daha yaxındır və hələ də 41 yaşında aktiv şəkildə qollar vurur. Hər ikisi əfsanədir, lakin yolları fərqlidir: Messi effektivlik dahisi, Ronaldu isə qol maşınıdır. Bu yarışın finalı - 1000 qol həddi - futbol tarixinin ən böyük rəqabətinin son pərdəsi ola bilər.
900 qoldan sonra Messinin statistikası:
Oyun: 1142
Yaş: 38 yaş, 8 ay, 22 gün
Debütdən keçən vaxt: 21 il, 5 ay, 2 gün
Qollar: 900
Penaltilər: 112
Asistlər: 407
Penaltisiz hər qola düşən vaxt: 119 dəqiqə.
900 qoldan sonra Ronaldunun statistikası:
Oyun: 1236
Yaş: 39 yaş, 7 ay
Debütdən keçən vaxt: 22 il, 22 gün
Qollar: 900
Penaltilər: 164
Asistlər: 254
Penaltisiz hər qola düşən vaxt: 137 dəqiqə.