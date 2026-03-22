“Barselona”da qapıçı rotasiyası: Aleks Remiro gəlməyə hazırdır

İspaniyanın “Real Sosyedad” futbol komandasının qapıçısı Aleks Remiro karyerasını “Barselona”da davam etdirməyə müsbət yanaşır. İspaniyalı qolkiper Kataloniya klubunda əsas turnirlərdə Joan Qarsiyanın dublyoru olacağını bilsə belə, bu keçidə etiraz etmir.
İdman.Biz “Mundo Deportivo” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Remironun hazırkı klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır. Müqavilədə onun sərbəst qalma məbləği 50 milyon avro (97,49 milyon AZN) olaraq göstərilsə də, gələn yay bu qiymətin kəskin şəkildə düşəcəyi gözlənilir.
Məlumata görə, müqavilə müddətinin bitməsinə az qaldığı üçün “Real Sosyedad” təcrübəli qapıçını 15 milyon avrodan (29,25 milyon AZN) da ucuz qiymətə satmağa məcbur ola bilər. Hazırda klub rəsmiləri ilə futbolçunun agenti arasında danışıqlar davam edir.
Qeyd edək ki, “Barselona” rəhbərliyi Joan Qarsiyanı əsas qapıçı kimi görsə də, heyətdə rəqabəti artırmaq və etibarlı ehtiyat variantına malik olmaq üçün Remironun transferində maraqlıdır.