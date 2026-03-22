22 Mart 2026
“Barselona”da qapıçı rotasiyası: Aleks Remiro gəlməyə hazırdır

22 Mart 2026 12:17
“Barselona”da qapıçı rotasiyası: Aleks Remiro gəlməyə hazırdır

İspaniyanın “Real Sosyedad” futbol komandasının qapıçısı Aleks Remiro karyerasını “Barselona”da davam etdirməyə müsbət yanaşır. İspaniyalı qolkiper Kataloniya klubunda əsas turnirlərdə Joan Qarsiyanın dublyoru olacağını bilsə belə, bu keçidə etiraz etmir.

İdman.Biz “Mundo Deportivo” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Remironun hazırkı klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır. Müqavilədə onun sərbəst qalma məbləği 50 milyon avro (97,49 milyon AZN) olaraq göstərilsə də, gələn yay bu qiymətin kəskin şəkildə düşəcəyi gözlənilir.

Məlumata görə, müqavilə müddətinin bitməsinə az qaldığı üçün “Real Sosyedad” təcrübəli qapıçını 15 milyon avrodan (29,25 milyon AZN) da ucuz qiymətə satmağa məcbur ola bilər. Hazırda klub rəsmiləri ilə futbolçunun agenti arasında danışıqlar davam edir.

Qeyd edək ki, “Barselona” rəhbərliyi Joan Qarsiyanı əsas qapıçı kimi görsə də, heyətdə rəqabəti artırmaq və etibarlı ehtiyat variantına malik olmaq üçün Remironun transferində maraqlıdır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıdakı “FIFA Series - 2026” turnirinin formatı dəyişdi
13:22
Futbol

Bakıdakı “FIFA Series - 2026” turnirinin formatı dəyişdi

Azərbaycan millisinin rəqibləri və oyunların keçiriləcəyi məkan bəlli olub
Erik Svyatçenko MLS-də dram yaşadı: Həm öz, həm rəqib qapısına qol
13:15
Futbol

Erik Svyatçenko MLS-də dram yaşadı: Həm öz, həm rəqib qapısına qol

“Hyuston Dinamo”nun müdafiəçisi həm qol vurdu, həm də qırmızı vərəqə aldı
Arda Turandan evdə futbol dərsi: Oğlu ilə rəqib oldu - VİDEO
12:40
Futbol

Arda Turandan evdə futbol dərsi: Oğlu ilə rəqib oldu - VİDEO

“Şaxtyor”un baş məşqçisi dəhlizdə stullardan qapı düzəltdi
İngiltərədə final həyəcanı: “Arsenal” və “Mançester Siti” kubok uğrunda
12:01
Futbol

İngiltərədə final həyəcanı: “Arsenal” və “Mançester Siti” kubok uğrunda

“Uembli”də həlledici matç öncəsi rəqiblərin son beş qarşılaşması
Hakimi anasının bir sözü ilə qərarını dəyişdi
11:15
Futbol

Hakimi anasının bir sözü ilə qərarını dəyişdi

Mərakeşli ulduzdan Afrika Millətlər Kuboku barədə gözlənilməz addım
PSJ-də Dro Fernandes şousu: İlk qol və möhtəşəm debüt - VİDEO
10:34
Futbol

PSJ-də Dro Fernandes şousu: İlk qol və möhtəşəm debüt - VİDEO

“Barselona”nın yetirməsi Paris klubunda hesabını açdı

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır