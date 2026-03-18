Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO

Qadın futbolçulardan ibarət İran milli komandası Avstraliyada keçirilən Asiya Kubokundakı qalmaqallı çıxışından sonra ölkələrinə qayıdıb. Martın əvvəlində başlayan və həm meydanda, həm də siyasi arenada gərgin keçən hadisələr silsiləsi idmançıların Türkiyə sərhədini keçərək İrana daxil olması ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər şey komandanın Cənubi Koreya ilə ilk matçda dövlət himnini oxumamaqla bağlı etirazı ilə başlayıb. Bu addım İranın dövlət mediası tərəfindən kəskin qarşılanıb və futbolçular “müharibə xainləri” adlandırılıb. Sonrakı oyunlarda isə futbolçular həm himni oxudular, həm də hərbi salam verdilər.
İran rəsmiləri qayıdan futbolçuların "vətənin isti ağuşuna" döndüyünü və hər hansı təhlükə ilə üzləşməyəcəklərini bəyan ediblər.
Qeyd edək ki, bu hadisələr ABŞ və İsrailin İrana zərbələr endirdiyi və ölkə daxilində vəziyyətin gərgin olduğu bir dövrə təsadüf edib.